Actriz inglesa de origen afro serÃ¡ la nueva 007

CINE

Actriz inglesa de origen afro será la nueva 007

Se trata de Lashana Lynch, actriz británica de origen jamaiquino quien reemplazará a Daniel Craig en las próximas cintas de la saga de James Bond

Noroeste / Redacción

En un giro inesperado de la historia, la actriz Lashana Lynch ocupará el papel de “007” en la próxima película del súperagente más famoso del cine. Ella recién participó en “Capitana Marvel”.

Esto no quiere decir que Lynch vaya a representar el papel del mítico “James Bond”, sino que se convertirá en una nueva agente que tomará el número del “007” en el MI5, el Servicio de Espionaje Británico.

Según The Mail on Sunday y The Gurdian, al comienzo de la película vemos al personaje de “M” llamando al “007”, momento en que aparece en escena la actriz de 31 años, reemplazo del jubilado “James Bond”; no obstante que él tendrá una participación importante en la película.

En las últimas cuatro cintas, su personaje fue interpretado por Daniel Craig, quien al parecer no continuaría en la saga, luego de esta quinta entrega.

Esta decisión, sin embargo, supone un giro importante en la tradicional figura del “007”, reconocido por ser un galán y mujeriego. Lo cierto es que la tradicional figura del agente será ahora interpretada por una mujer, por primera vez.

Esta nueva historia fue desarrollada por la guionista Phoebe WallerBrdige, quien pretende llevar a “James Bond” a la era del #MeToo y ya ha trabajado por cambiar algunas ideas alrededor del personaje. Gracias a eso, en el set de filmación está prohibida la frase “chicas Bond”.

* Con información tomada de internet