Acuario MazatlÃ¡n se compromete a mayor transparencia en taquillas, dice Pablo Gerardo Rojas

Acuario Mazatlán se compromete a mayor transparencia en taquillas, dice Pablo Gerardo Rojas

El director del Acario comentó es difícil comprobar anomalías en sistema de boletaje, pero se comprometió a tener un mejor control

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Respecto a denuncias de irregularidades en la pasada administración, el actual director de Acuario Mazatlán aseguró que en este gobierno garantizará la transparencia en el manejo de la taquilla, su principal ingreso.

Ante los señalamientos de anomalías en el sistema de boletaje, hechos por ex trabajadores, Pablo Gerardo Rojas Zepeda dijo que es difícil comprobarlos. Sin embargo, en este periodo se emiten informes diarios a fin de contar con un mejor control.

“Hemos tenido una gran transparencia, informes semanales y diarios a Presidencia, para que estén al tanto y sean reportados todos los ingresos que se tienen de las entradas”, defendió el biólogo pesquero, quien ocupa el cargo a partir de noviembre.

Aseguró que debido a una serie de ahorros, los ingresos del Acuario en los primeros dos meses de la administración se incrementaron en 57 por ciento en comparación con los dos años anteriores.

Aunque no reveló más detalles, señaló que al llegar a la dirección del centro acuático se turnaron observaciones al órgano interno de control, que se sumarían a las registradas en el gobierno pasado y al caso emblemático de corrupción que significó el derrumbe del tiburonario, tras una inversión millonaria de recursos públicos.

Hasta agosto de 2018, se acumulaban seis expedientes en esta paramunicipal: tres durante 2017 y el resto durante 2018, por temas administrativos (adquisiciones) y de transparencia. Así lo reveló en su momento el encargado de este organismo fiscalizador, Rafael Padilla Díaz.

Aunque este medio solicitó los expedientes en su versión pública, no fueron entregados por la unidad de transparencia del gobierno municipal, por lo que fue impugnada la resolución sin que hasta la fecha se hayan dado a conocer los documentos.

Se ha reducido la mortandad: Rojas

En torno a la mortandad de organismos ocurrida en la pecera oceánica el año pasado, Rojas Zepeda indicó que se encontraron con deficiencias en el sistema de soporte de vida, en especial en los filtros de oxígeno, por lo que se tomaron medidas para evitar que ocurra de nuevo con lo que se ha reducido el deceso de las especies que se mantienen en exhibición.

“Desde que llegamos en esta nueva administración, detectamos ciertos problemas que aun cuando habían hecho mejoras en la pecera oceánica, todavía faltaba más, porque los niveles de oxígeno cuando llegamos seguían siendo bajos”.

Esa mortandad provocó polémica porque no fue informada a la opinión pública y porque se hicieron denuncias anónimas sobre que el personal instalado por esa administración no estaba capacitado. Tras una denuncia ciudadana, versiones internas del Acuario hablaban de casi 180 peces muertos, entre meros, jureles, robalo, pargos y otros más. No obstante, la entonces directora, Celia Jáuregui, afirmó que sólo murieron 26.

PARA RECORDAR:

- Desde hace años, el Acuario Mazatlán ha presentado récords de entradas al ser uno de los principales atractivos del puerto. En el verano 2018, personal de comunicación registró la visita de 2 mil a 3 mil personas diarias y para el periodo de Semana Santa fueron 45 mil visitantes.

- En dos años, cuanto concluya la construcción del nuevo acuario, Mar de Cortés, este centro dejará de operar como centro de exhibiciones para usar sus instalaciones para la investigación científica, según han dado a conocer promotores del nuevo proyecto.

COSTO DE ENTRADA EN EL ACUARIO MAZATLÁN

$115.00 adultos.

$85 niños.