Acusa diputada local que ComisiÃ³n Permanente del Congreso de Sinaloa violÃ³ sus derechos

Acusa diputada local que Comisión Permanente del Congreso de Sinaloa violó sus derechos

Karla Montero Alatorre propone hacer comparecer a Alcalde y Fiscal por muerte de jovencita

José Abraham Sanz

La diputada Karla Montero Alatorre acusó, durante la sesión de la Comisión Permanente del Estado, que negaron lanzar una propuesta de punto de acuerdo para hacer llamar a comparecer a funcionarios, entre ellos al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el Fiscal Juan José Ríos Estavillo, por la muerte de la joven Alejandra durante las lluvias de la semana pasada.

Montero Alatorre, que no pertenece a la Comisión pero su punto de acuerdo estaba programado en la orden del día de hoy, subió al pleno para reclamar la desaparición de su participación.

En el momento, el diputado Horacio Lora Oliva, quien preside esta comisión, explicó que decidieron eliminar su punto, junto con otro en el que participarían las diputadas Roxana Rubio Valdez, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Gloria Himelda Félix Niebla y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, debido a que tocarían el mismo tema.

“Aquí tengo el orden del día, asuntos generales, uno... punto número dos, posicionamiento sobre las inundaciones en Sinaloa y hay cuatro participantes; punto número tres, propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución de la diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre solicitando comparecencia del Presidente Municipal de Culiacán, el Director de Protección Civil, Fiscal General del Estado, Director de Obra Pública del municipio y Gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán por las inundaciones”, dijo Montero Alatorre en una conferencia informal afuera del Salón Constituyentes de 1917, donde se realizaba la sesión.

“Esas eran dos y tres, pero como decidieron no participar y no hablar sobre las inundaciones en el Poder Legislativo en la sesión permanente, hicieron vinculante un punto con otro y también decidieron quitar mi propuesta”.

Montero Alatorre recalcó que este punto de acuerdo era para llamar a comparecer a los funcionarios, y luego reveló que uno de sus asesores recibió una llamada del diputado Lora Oliva para sugerirle sacar de su lista al doctor Ríos Estavillo.

“... es un punto de acuerdo para citar a comparecer, no estoy buscando culpables... aquí traigo el posicionamiento, que no le interesa al Legislativo resolver el problema, no es buscar culpables, los culpables que los busque la Fiscalía”, explicó.

“Desde muy temprano tengo mensajes, de uno de mis asesores, en los que el diputado Horacio Lora me anda buscando”.

Dijo que el lunes a las 17:00 horas, su asesor recibió mensajes y llamadas de Lora Oliva, por lo que optó por llegar temprano a la sesión de hoy para poder hablar sobre los pendientes.

“Resulta que yo no tengo el teléfono del diputado Lora, entonces yo no le regresé la llamada, no me lo mandó mi asesor, entonces (dije) voy a llegar temprano para ver qué es lo que se le ofrece al diputado Lora y lo primero que me dice el diputado Lora es que quite al fiscal de mi lista, al fiscal Ríos Estavillo, que yo lo traigo, mis respetos para el señor, que porque no tiene nada qué ver, ¡claro que tiene qué ver!, porque murió una persona y al momento de morir una persona se abre una carpeta de investigación”.

La diputada, quien llegó al Congreso arropada por el Partido Encuentro Social, pero que después se independizó públicamente, aclaró que ella tiene formación de arquitecta y no de política, que los políticos de verdad estaban dentro, mientras ella ofrecía la declaración sobre lo sucedido ante los medios.

“Ahí adentro están los grandes conocedores de la política, los políticos, que ya veo que son los políticos de siempre, quitando un punto que porque nada más hablo de algo parecido, pero que no es el mismo, el 2 y 3 (puntos en la orden del día) que ese fue su acuerdo, y eso fue su respuesta y me quitan mi derecho como diputada y mi derecho como representante de los ciudadanos”.