Acusa diputado del PRD amenaza de ex legislador del PAS

Señala que Gené Bojórquez le llamó para decirle que levantarían a su familia; anteriormente recibió amenazas de la diputada y esposa de Héctor Melesio Cuén Ojeda

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El diputado del PRD, Édgar González ZatarÁin, señaló hace unos minutos que recibió amenazas por parte del ex diputado local del Partido Sinaloense, Gené Bojórquez.

Indicó que el ex legislador le decía que "levantarían a toda su familia".

La revelación ocurrió en rueda de prensa, minutos previos a la mesa de análisis en la que se discutirá la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por convocatoria del propio legislador, en atención a grupos de trabajadores jubilados de la UAS y del Movimiento del 68, quienes el pasado 15 de noviembre intentaron realizar ese foro, pero fue "reventado" por porros de la UAS.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática señaló que no es la primera vez que recibe una amenaza por parte del Partido Sinaloense (PAS). Anteriormente la también diputada local Angélica Díaz, esposa del presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, le habría indicado que "no se metiera con el maestro".

"Este ex diputado me dice: te traigo un mensaje de Cuén. Quiero aclarar que no tengo ningún conflicto con Cuén. 'El mensaje es que te van a levantar a la familia'. Hago una denuncia contundente, de que si algo le pasa a mi familia, algo me pasa, o a algún compañero, los hago responsables", dijo.

El perredista señaló que otros diputados se encuentran de testigos de esa amenaza; sin embargo, decidió no actuar en consecuencia.

Bojórquez rechaza haber amenazado a Diputado

Más tarde, el ex diputado Gené Bojórquez irrumpió en la rueda de prensa y rechazó haber amenazado al diputado local.

"No hubo amenaza. Nos podemos remitir a las grabaciones del Congreso del Estado para que vean la fracción de tiempo en la que tuve interacción con él (legislador). Me pide que me retire y me pongo a grabar con el celular. No le dije absolutamente nada, no pude haberle dicho nada", señaló Bojórquez.

De 10:00 a 13:00 horas se anunció la realización de una mesa de análisis en el Congreso del Estado, para la discusión de la Ley Orgánica de la UAS. Dos horas antes, arribaron al recinto legislativo al menos un centenar de profesores de la Casa Rosalina para exigir su participación en el foro que se anunció, previamente, sería público.

José Carlos Aceves, líder del Suntuas Académicos, rechazó que su asistencia al evento sea a manera de manifestación, sin embargo, mediante consignas exigían su ingreso a la llamada Casa del Pueblo.

El jueves por la tarde, circuló por whatsapp un mensaje en el que se invitaba a universitarios a acudir al Congreso del Estado.

"Buenas tardes compañeros, de nuevo le están pidiendo el apoyo a nuestra directora, por ende a nuestra facultad para apoyar a defender la Ley Orgánica mañana -viernes- a las 8 am en el Congreso del Estado, ahí nos vemos compañeros, a defender lo que a costado (sic) tener a la universidad con una estabilidad académica y que no seamos afectados en nuestras instalaciones porque volver atrás es retroceso en todos los sentidos, si así no tenemos seguro la jubilación dinámica, sueldo, aguinaldo volviendo atrás menos hay que defender nuestra universidad y facultad nos vemos todos sentados en un solo espacio, los que lleguen vayan apartando lugares nos vemos. Salón Constituyentes del Congreso del Estado a las 8:00 a.m.", reza el mensaje.