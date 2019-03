Acusa ex líder del PRD intromisión de la Comuna en plebiscito de Guasave

Luis Miguel Verdiales Moreno señala que desde la Secretaría del Ayuntamiento e incluso desde la comisión organizadora se está operando para favorecer candidatos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave e incluso la comisión organizadora se están entrometiendo en el plebiscito de síndicos y comisarios para favorecer a determinados candidatos, acusó Luis Miguel Verdiales Moreno.

El ex presidente del PRD en Guasave señaló que si no se han presentado quejas o denuncias de la cargada oficial es porque no hay garantías de que la comisión organizadora actúe de manera parcial.

“Estamos viendo que están operando desde el Gobierno Municipal y desde la Secretaria del Ayuntamiento con total impunidad y eso no se vale, hay esa versión ya muy confirmada de que hay intromisión y eso es muy delicado”, manifestó.

--¿Por qué no se lleva este tema a denuncias?

-Porque la misma comisión organizadora del plebiscito está involucrada también en el apoyo a las candidaturas porque están operando en una lógica patrimonialista el Gobierno Municipal, no solo en el asunto de los cargos para los distintos funcionarios, sino también en el proceso electivo de síndicos y comisarios.

--¿Y por qué no hacerlo para que quede del precedente?

-No tenemos garantías de que vayan a procesarse bien.

Verdiales Moreno agregó que otro asunto delicado referente al plebiscito es que la comisión transitoria tiene rasgos de inmoralidad, porque debió ser presidida por la Regidora Dolores Franco, presidenta de la comisión de Gobernación, sin embargo, la dejaron fuera.

“En una serie de pretextos la dejaron fuera de la jugada, cuando debió haber prevalecido un acuerdo para que ella presidiera esa comisión, hoy lo que estamos viendo es una presidencia de la comisión transitoria que está muy involucrada en el proceso, con candidaturas a favor del Gobierno Municipal, lo cual es muy delicado, porque los síndicos y comisarios deben ser ciudadanos que sean independientes del poder municipal para que garanticen la representación de la gente”, reiteró.

El ex presidente del PRD en Guasave señaló directamente a José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, de estar involucrado directamente en el plebiscito, al viejo estilo priista.

Se baja de la contienda candidato de Tamazula

Argumentando motivos personales, Leonel León Leal decidió bajarse de la contienda por la sindicatura de Tamazula, por lo que la elección en la demarcación de donde es residente la Alcaldesa Aurelia Leal López será disputada por seis aspirantes.

Ramón López Graciano, secretario de la comisión organizadora, detalló que a cuatro días de que se lleve a cabo el plebiscito este es el único caso de que un candidato haya declinado a participar, por lo que en total quedan 72 en las 12 sindicaturas.

Sobre los señalamientos vertidos por Luis Miguel Verdiales Moreno, ex dirigente del PRD, el Regidor expuso que no han recibido ninguna queja.

“Desde aquí le hago un llamado a los funcionarios para que se abstengan porque no es su función, ellos que se dediquen a hacer sus labores como funcionarios”, expresó.

El edil priista reconoció que sí ha escuchado comentarios de la presunta intromisión de servidores públicos, pero no se han materializado en denuncias y que de presentarse se les dará un tratamiento objetivo.