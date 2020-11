Acusa periodista de Los Mochis agresión por parte de empleado del IMDA

El periodista Mario Calixto Sánchez denunció que fue agredido por Caín Cossío Saiz, empleado del Instituto Municipal del Deporte de Ahome

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El periodista Mario Calixto Sánchez denunció que fue agredido por un empleado del Instituto Municipal del Deporte de Ahome.

Este lunes, durante la transmisión de su programa “Impacto Deportivo”, Calixto Sánchez acusó al supervisor de campos deportivos, Caín Cossío Saiz, de haberlo agredido verbalmente e intentar tumbarle la cámara de video cuando buscaba entrevistarlo.

"Uno, como periodista, siempre tiene que llevar a la mano la grabadora ya encendida, ya grabando, porque muchas veces, así como partió este empleado del IMDA, que de repente dice: no quiero que me grabes, no quiero que grabes; y con la grabadora queda constancia de que intentaste hacer la entrevista, porque si no la llevas grabada y si te insulta, si te agrede físicamente, pues con qué compruebas. Entonces, uno tiene que ir prevenido", comentó.

"Además, entiendo que, por ejemplo, a cualquier funcionario, si está dentro de su oficina y está ocupado, pues uno llega y hace una cita o pide permiso, y ya deciden ellos si lo pasan o no, pero cuando andan en la calle cualquier funcionario público tiene la responsabilidad de atender a los medios, inclusive a cualquier persona que no pertenezca a los medios de comunicación", agregó.

La agresión se habría registrado este sábado, cuando el periodista documentaba en video el deteriorado estado del Estadio Centenario, señalando el desmantelamiento de baños, vestidores, oficinas y otras áreas ubicadas en la parte inferior de las gradas poniente.

Cossío Saiz estaba en el lugar a cargo de una cuadrilla de trabajadores, y Calixto Sánchez se acercó para entrevistarlo, pero éste respondió con palabras altisonantes pidiendo respetar “su privacidad”, aunque estaba ejerciendo labores como servidor público.

En su programa de este lunes, el comunicador apuntó que la actitud prepotente y las agresiones hacia los medios de comunicación han sido un común denominador en la actual Administración Municipal.

"Estaba cavilando sobre la actitud de Caín Cossío, y me llevó a pensar que esto también es repercusión de cómo está acostumbrado a ver que el Alcalde Manuel Guillermo Chapman trate también a los medios, porque ha sido evidente que Billy Chapman a los colegas de información general en varias ocasiones los ha tratado mal", dijo.