Acusan a El rey leÃ³n de promover el fascismo

Acusan a El rey león de promover el fascismo

Un crítico de cine aseguró que la película resalta el poder del más fuerte

Noroeste / Redacción

A tan sólo horas de su estreno en salas de cine mexicanas, El rey león no ha recibido tan buenas críticas; sin embargo, una de las más llamativas es la que realizó un crítico de cine, quien asegura que es una película que fomenta el fascismo.

Si bien algunos critican que Disney no realizó ningún cambio en el remake live action de El rey león, eso no fue lo que más llamó la atención del crítico de cine de The Washington Post Dan Hassler-Forest, sino el “fascismo al que someten al público”.

El crítico asegura que la cinta introduce a su audiencia a un mundo en el que “el débil debe inclinarse ante el más fuerte” y no sólo piensa eso del remake que se estrenó este 19 de julio, también piensa que el fascismo viene desde la versión original estrenada en 1994, difundió milenio.com.

“Cuando el gran patriarca Mufasa le explica pacientemente a su hijo cómo funciona esta división de poder, enfatiza que el rey debe mantener el equilibrio en su reino. Esto parece aceptable cuando pensamos en el medio ambiente, donde asociamos el ‘equilibrio’ con la sostenibilidad. Pero cuando consideramos que realmente le está explicando a su heredero por qué el orden natural hace que sea normal que los reyes devoren a los campesinos, la perspectiva de los leones se siente mucho más inquietante”, asegura el crítico.

Hassler-Forest también comentó que le parece racista, ya que separa a las hembras de los machos y resalta que aquellos que sirven al rey son los de color de piel oscura.