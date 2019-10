Acusan a sindicato de sabotear operatividad de Jumapag

La gerente Nubia Puentes Llanos señala que desde la dirigencia de la agrupación sindical se dan contra órdenes que afectan la operación diaria de la paramunicipal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La gerencia general de la Jumapag acusó a su sindicato de sabotear la operatividad de la paramunicipal, lo que ha repercutido incluso en la captación de recursos.

Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente del organismo, expuso que las acciones de sabotaje que han emprendido los trabajadores sindicalizados por órdenes de sus dirigentes son a raíz de que no se les ha podido pagar un adeudo de casi 20 millones de pesos que arrastran en diferentes prestaciones.

“Ellos están en una postura de no ceder, en la exigencia, a tal grado que nos están deteniendo toda la operación”, dijo, “lo del paro laboral fue una, ese día ni en la mañana ni en la tarde se presentaron a trabajar, la otra es que los líderes sindicales están muy atentos a las indicaciones que damos nosotros como los jefes de área para ejecutar algunas actividades; sin embargo, los trabajadores dicen que no van a hacer nada, ellos están saboteando”.

Agregó que hace unas semanas lanzaron una estrategia de recuperación de cartera vencida y empezaron muy bien, con el apoyo de los trabajadores, pero empezó el hostigamiento de los dirigentes sindicales y les bajaron los ánimos.

“El tema aquí es el recurso y no vamos a tener recursos si ellos no se van a sumar a trabajar y como gerente tengo que tomar las medidas necesarias para que esto funcione”, aseveró.

Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente de la Jumapag.

Puentes Llanos recordó que hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a los sindicatos y echarán mano de ésta ante esta postura del sindicato.

“Hoy en día está la libertad sindical y ellos quieren que se maneje en el contrato colectivo que algún trabajador que saquen del sindicato lo demos de baja y no va a ser así, vamos a aplicar la ley, ellos se tienen que actualizar, no vamos a sobrepasar los derechos de los trabajadores y mucho menos los derechos humanos”, expresó.

La gerente de Jumapag aclaró que no están diciendo que no le pagarán al sindicato el recurso que se le debe, pero no tienen dinero y si se suma el sabotaje que están haciendo, más difícil será recaudar lo que les hace falta para cumplir.

“Si trabajamos hay dinero, si no, no vamos a generar, el dinero no lo tenemos guardado, no estamos diciendo que no se les va a pagar, pero el día que estuvieron en paro hubo un ingreso de 174 mil pesos, una semana antes, cuando empezamos con la recuperación de cartera, los ingresos estaban aumentando de 600, 700, 800 mil pesos, un día tuvimos un millón 100 mil pesos”, subrayó.

Pero esos ingresos no solo son para pagar nómina, sino para cumplir con el pago de electricidad, productos químicos, mantenimiento de camiones, que se requieren para la operatividad diaria, expuso.