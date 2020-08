Acusan artesanos y comerciantes de Culiacán hostigamiento por parte de la dirección de Mercados

En manifestación exigen se actualicen los permisos cancelados, se respeten los giros, y tener una mesa de diálogo con el presidente Jesús Estrada Ferreiro

Leopoldo Medina

Con la exigencia de que los dejen vender sus productos, y que se liberen giros que han sido cancelados, este viernes integrantes de la Asociación de Artesanos y Comerciantes de Sinaloa “29 de septiembre” se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán, para acusar hostigamientos por parte de la jefatura de Mercados.

José Hernández, presidente de la asociación, comentó que una vez más se manifiestan para solicitar una mesa de diálogo con el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, por el constante hostigamiento que se le ha hecho al mercado ambulante por parte del área de mercados, exclusivamente de su director, Jesús Adrián Cerda Orozco.

“Él sigue en su postura de seguir perjudicando al comercio ambulante, a quien no le ha bastado las consecuencias que ha ocasionado el coronavirus, no hay sensibilidad de parte de él, al una vez más hostigar al comercio ambulante, buscando argumentos falsos, cancelando permisos a compañeros, y a otros limitándoles los giros comerciales”, señaló el dirigente.

José Hernández, presidente de la Asociación de Artesanos y Comerciantes de Sinaloa '29 de Septiembre'.

Hernández compartió que hace dos días acudieron al ayuntamiento a realizar su pago, y se encontraron con la sorpresa de que a varios compañeros no les podían actualizar el permiso, por inconsistencias, en las que él (Cerda) no estaba de acuerdo, por lo que no autorizó los permisos a los compañeros ambulantes.

El dirigente subrayó también que a los que si actualizó, les quitó varios giros, porque Cerda Orozco no estaba de acuerdo con ellos, desde los que venden agua fresca, hasta los que ofertan bonetería.

“Nosotros somos artesanos, elaboramos manualidades como los gorros, bufandas, guantes, y hoy nos están perjudicando, no sabemos qué le pasa a Jesús Cerda; por lo visto no ha entendido que como servidor público deber de estar más unido, y no seguir hostigando a los comerciantes”, consideró.

Hernández resaltó que Cerda Orozco se niega a escucharlos, que solo toma las decisiones y las aplica, que no quiere saber nada, porque él asegura tiene la razón de las acciones que está realizando, esto desde el inicio de la presente administración.

“Como grupo siempre hemos buscado el diálogo con el presidente municipal, porque es la única persona que nos ha estado apoyando”.

El dirigente dijo que entregaría un oficio, en el que señala que se está llevando a cabo hacia ellos una campaña para desacreditar a los vendedores ambulantes, donde además, se menciona la suspensión que tuvieron de los pagos de derecho de piso, así como el señalar el cobro equivalente al doble de lo que establece la ley de ingresos.

El oficio resalta también que desde el mes pasado, las presiones del área de mercados del ayuntamiento no han parado, en donde los inspectores recorren las calles del centro de la ciudad, con la siguiente política: “Donde no se encuentre el titular del permiso, y se encuentre un hijo, esposa, o pareja, se retira el permiso”.

En el documento también hace notar haberse realizado una mesa de trabajo, entre comerciantes establecidos, las asociaciones de vendedores ambulantes, y la jefatura de mercados, en la que llegaron a algunos acuerdos, uno de ellos retirar cinco productos de sus puestos, la pantaleta para dama, blusa de resaque para dama, la malla, bóxer para caballero y el short de licra, siendo éstas las únicas condiciones para su operación.

“Toda esta campaña anti vendedores ambulantes está perjudicando a más 100 vendedores ambulantes, por lo que de no tener una solución a nuestras peticiones, seguiremos manifestándonos, hasta que haya una respuesta”, resaltó Hernández.

Lo que los artesanos y comerciantes piden en el oficio:

-Se actualicen los permisos cancelados a sus compañeros.

-Se respeten los giros que contemplaban los permisos hasta el mes pasado, con el fin de que las magras ventas de sus diversos productos se mantengan y puedan llevar a casa el pan para su familia, así como pagar puntualmente sus obligaciones fiscales.

-Tener una mesa de diálogo permanente entre la presidencia municipal y la asociación de artesanos, con el fin de resolver por la vía de la conciliación cualquier dificultad que se presente entre la autoridad municipal y vendedores ambulantes.

Responde la Dirección de Mercados

Ante los señalamientos que se hacen en torno a su trabajo al frente de la dirección de Mercados, Jesús Adrián Cerda Orozco comentó que todo julio realizó una investigación de campo, dándose cuenta que los giros de los artesanos y comerciantes ambulantes estaban extendidos, vendiendo artículos que el locatario establecido del Centro ofrece, representando esto una competencia desleal.

Destacó que lo que invierte un comerciante establecido, no se compara con lo que invierte un vendedor ambulante, ante tal aspecto decidió no cancelarles los permisos, pero sí realizar un ajuste a los giros.

“Les permitimos vender productos que no vendan los locatarios establecidos, porque sí hay una competencia desleal; además, en la misma investigación de campo nos percatamos que ellos sacan permisos, se los doy de buena fe, pero no los están trabajando, y el permiso es para eso, para que se ayuden, y lo que hacen es estar apartando para una temporada, y eso no puede ser”, señaló

Agregó que muchos de ellos tienen empleados, algo que no puede ser, dado que el permiso tiene que trabajarlo el titular, no otros, ya que este es el fin, que se ayuden ellos.

“Están en todo su derecho de manifestarse, lo único que estoy haciendo es hacer mi trabajo, y considero lo estoy haciendo de una manera apegada al reglamento del comercio en la vía pública”, resaltó el funcionario.

Criticó el que los vendedores digan que existe una actitud anti ambulantaje, que no es el caso, porque se les ha ayudado mucho, un ejemplo de ello ha sido en los cobros, pagando 80 pesos al mes, esto por la poca venta, y ahora por la situación del Covid-19 se les ha apoyado, incluso para que volvieran al Centro, pero siguiendo los protocolos de sanidad.

“Les he ayudado, pero cuando ven que los afecto en sus intereses, entonces sí, me llaman corrupto, el malo de la película, y esto no es así, en el Centro tiene que haber un equilibrio, porque si dejamos a que vendan lo que ellos quieran, podrían vender hasta autos o tractores en la vía pública, y no es así, tiene que haber un orden” señaló.

Respecto a su operatividad, Cerda Orozco indicó que los artesanos y comerciantes están laborando solo 15 días al mes de manera intercalada, esto para evitar aglomeraciones en las banquetas pagando 400 pesos mensuales.

Destacó que diariamente llega gente pidiendo permisos, porque tienen necesidades económicas, desde adultos mayores, hasta personas con discapacidad, y no puede darlos, porque el Centro está lleno de vendedores, y muchos de ellos no tienen necesidad económica y eso causa molestia.

“Aquí no hay de otra, tienen que trabajar con lo que dice el permiso, no hay otra solución, se hicieron ajustes, y a algunos vendedores ya no se les dará, son ajustes, esto para que haya equilibrio en el Centro de la ciudad. Si quieren trabajar así, adelante, si no, pues lo siento mucho”, resaltó Cerda Orozco.