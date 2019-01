MAESTROS

Acusan maestros de Psicología de la UAS acoso de alumnos quejosos

En rueda de prensa la maestra Kenia Margarita Ponce Peña, junto con otros docentes y alumnos, dijo que todo esto es parte de un conflicto político

Gabriel Mercado

29/01/2019 | 11:54 AM

Maestros de la facultad de Psicología de la UAS denunciaron acoso y difamaciones de parte de los alumnos que han estado realizando manifestaciones criticando a la actual administración al frente de la escuela.

En rueda de prensa la maestra Kenia Margarita Ponce Peña, junto con otros docentes y alumnos, dijo que todo esto es parte de un conflicto político, y ha escalado al grado de invadir su privacidad y dañar su imagen y la de otros profesores.

Mencionó que esto inició desde la comparecencia de las candidatas a la dirección en noviembre del año pasado, donde ha sido parte de este movimiento el estudiante de segundo año José Eduardo Parra, quien dijo se ha metido a su oficina y la ha perseguido en pasillos para grabarla con el celular tratando de sacarla de quicio, y editar el video para afectarla. Además, afirmó han llegado al grado de dañar su vehículo y la han señalado de acoso sexual contra una alumna, lo cual negó rotundamente.

Aseveró que el muchacho entra a su lugar de trabajo a gritarle que "les queda un mes", esto en referencia a que la actual administración tendrá que salir porque se acabó el periodo y no logró reelegirse la directora.

Añadió que como parte de este movimiento se encuentra el maestro César Burgos Dávila, quien dijo sólo manipula a estos alumnos para fines personales y políticos, y ha sido parte las manifestaciones en el ágora de la facultad.

Aseveró que ya interpuso una denuncia ante las instancias internas de la UAS y presentará también una contra las autoridades correspondientes por la violencia sufrida.

Otra maestra, Alejandra Ortega Escalante, dijo que otro joven quien es parte del grupo pero ya es egresado, Emanuel Castro, le hizo un video agrediéndola en su persona y lo hizo circular en redes sociales, por lo cual ya interpuso una demanda penal y otra por la vía institucional para aclarar las cosas, ya que la acusa de algo que no puede probar.

Añadió que estas manifestaciones en el plantel les han impedido dar en forma apropiada las clases, y de igual forma han tomado imágenes de las redes sociales de ella, las editan y las comparten para agredirla y humillarla poniéndole sobrenombres.

Ambas docentes hicieron un llamado al Ismujeres, el Congreso y el Gobierno del Estado para que las auxilien ante esta situación de agresión y acoso contra ellas.

El maestro Ulises Armenta instó a resolver esto por la vía del diálogo e instalar una comisión negociadora para analizar los reclamos de los alumnos, quienes dijo sólo han usado las redes sociales para denigrar a la plantilla docente y a la facultad.

"La manifestación es respetable, pero no las formas", acotó, señalando que incluso estos manifestantes han usado en redes expresiones como "los queremos muertos".

También la alumna y prestadora de Servicio Social, Lilia Sillas, mencionó que ha sido atacada y señalada por ellos sólo por realizar esta labor.

"Este niño Parra se ha metido a la oficina a decirnos 'que nos queda un mes', como han dicho las maestras, a ser grosero, pasa y pega a la ventana, me da miedo, por qué, porque por ser prestadora de servicio yo llego a las seis de la mañana y alumnos han ido encapuchados a ir a poner mantas, si uno los mira, no se qué me vaya a pasar si reconozco a uno de ellos", refirió.