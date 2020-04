LITERATURA

Adelantan lanzamiento de libro de Stephen King por coronavirus

La colección reúne las historias 'If It Bleeds', 'Mr. Harrigan's Phone', 'The Life of Chuck' y 'Rat'

Noroeste / Redacción

Una colección de cuentos del maestro del terror, Stephen King, terminó por ver apresuradamente la luz el pasado 21 de abril. Se trata de la publicación que reúne "If It Bleeds", "Mr. Harrigan's Phone", "The Life of Chuck" y "Rat".

Originalmente pensado para el 5 de mayo, pero el Covid-19 terminó por adelantar el más reciente título del llamado maestro del terror, publicó Life Style.

Con el sugerente nombre de If It Bleeds (Si Sangra, sería su traducción al castellano) es una colección de cuentos de más de 200 páginas que terminó por ver apresuradamente la luz.

¿De qué tratan?

"Si sangra" tiene como protagonista a Holly Gibney, de la agencia de detectives Finders Keepers, quien está trabajando en el caso de un perro desaparecido. Gibney es uno de los personajes recurrentes de King, ya que apareció en su trilogía Bill Hodges (Mr. Mercedes, Finders Keepers y End of Watch), y en The Outsider.

En la historia "El teléfono del Sr. Harrigan" Un adolescente descubre que el teléfono celular de un amigo muerto, que fue enterrado con el cuerpo, todavía se comunica desde más allá.

En "La vida de Chuck", a medida que el mundo que lo rodea se desmorona, un hombre se da cuenta de que puede contener multitudes.

"Rat" se adentra en la vida de un escritor con bloqueo, quien busca un trato diabólico para ayudarlo a terminar una novela.

De acuerdo con su casa editorial, la tradicional SImon & Schuster, la novela es una forma a la que King ha vuelto una y otra vez en el transcurso de su carrera.

"Al igual que Four Past Midnight, Different Seasons, y más recientemente Full Dark, No Stars, 'If It Bleeds' es una colección excepcionalmente satisfactoria de ficción de un escritor incomparablemente talentoso", dice la reseña.

No menos generoso se mostró William Sheehan, crítico literario del Washington Post, quien destacó que "If It Bleeds contiene cuatro historias nuevas, excepcionalmente convincentes, que reafirman el dominio (de King)... La narración intermedia se adapta particularmente bien a sus talentos, permitiendo un grado de expansión mientras mantiene un enfoque controlado y disciplinado del material en mano", dice.

Los resultados, añade, son historias que cubren una sorprendente cantidad de territorio emocional pero que aún pueden leerse en una sesión...

"Una colección llena de placeres sorprendentes, a veces inquietantes. En 'If It Bleeds', King continúa sacando de una rica y variada reserva de historias. En el mejor de los casos, su trabajo sigue siendo profundamente empático y legible compulsivamente".