Adeuda ISIC 3.3 MDP en pagos a trabajadores

En total el Instituto cuenta con 660 trabajadores, aunque no todos reciben dicha compensación, la cual es variable, pero abarca aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de quienes la tienen

Gabriel Mercado

Desde septiembre del año anterior el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) adeuda a trabajadores 3.3 millones de pesos en pago de compensaciones, un beneficio otorgado para nivelar los ingresos tanto de directivos, jefes de departamento y personal técnico, en su mayoría con bajos salarios.

El director del ISIC, Papik Ramírez Bernal, reconoció esta situación en entrevista, luego que circulara en redes sociales el reclamo de la falta de pago de algunos trabajadores de Los Mochis de la Escuela Vocacional de Artes, la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA y la Escuela Superior de Música de esa ciudad.

En el caso particular de los reclamos hechos por esos empleados, admitió que se tenía un retraso de la segunda quincena de diciembre el cual ya quedaría saldado, y se menciona un aguinaldo a maestros del INBA desde 2014, pero dijo que en ese año sólo se había registrado una persona, y aunque en 2015 hubo otros enlistados, comentó nunca se había ejercido un pago de ese “aguinaldo” por medio de dicho programa, y en el año 2017 no se había hecho ningún reclamo en ese sentido.

En cambio, sobre la falta de pago de compensaciones también mencionada por los manifestantes, afirmó que sí había una afectación para todos los trabajadores desde septiembre del año pasado, pero que ya desde el lunes estaba el dinero depositado, sin embargo, no lo podían ejercer porque debían esperar se resolviera el conflicto por el presupuesto entre el gobierno estatal y el Congreso del Estado.

“Las compensaciones es un retraso que tenemos con todo el personal, pero ya conseguimos el recurso, el recurso ya está autorizado, el problema es que como no hay presupuesto no lo podemos bajar, lo teníamos disponible desde el lunes, el Gobierno del Estado no está autorizado a llevar a cabo ninguna erogación en tanto no se resuelva el tema del presupuesto 2019, está en discusión todavía”, dijo el directivo.

Refirió que el incumplimiento en ese beneficio, el cual no está estipulado por ley sino que se entrega como una ayuda y está avalado de manera interna por el ISIC, se debió “a la falta de recursos”, donde decidieron priorizar los programas culturales, originado por el recorte de un fondo federal.

Papik Ramírez achacó ese déficit de dinero al incumplimiento en la entrega de fondos federales desde el año 2017, donde la federación había acordado entregar 34 millones de pesos anuales, pero en ese periodo sólo recibieron ocho millones y al siguiente año fueron 10.

“Habíamos priorizado la programación, siempre ha estado por encima la programación artística, que por encima de todo... eso ha generado esos retrasos, también tiene mucho que ver que dejamos de recibir el recurso federal, del 2017 en adelante hubo un recorte de 34 millones de pesos de recursos federales que no hemos podido recuperar totalmente”, expuso.

Mencionó que con el nuevo gobierno federal buscan se restituyan esos apoyos, y aunque no se dé un retroactivo, puedan acceder al menos de nuevo a esa bolsa para este 2019.

Ramírez Bernal afirmó que para el presupuesto de este año ya va contemplada la programación artística y los sueldos y prestaciones de los trabajadores, previendo no se repita una situación como la acaecida en septiembre, además que el presupuesto en realidad es básicamente operativo y los programas se hacen con recursos obtenidos a base de gestiones.

“Que nos tengan paciencia (los trabajadores), que nos esperen a que se autorice el presupuesto 2019, en su defecto, en caso que no lleguen a un acuerdo va a entrar en vigor el 2018, los sueldos y salarios están contemplados en ambos, así que no correrían ningún riesgo”, subrayó.