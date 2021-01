Advierten sobre estafas con las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna

Cifras de Our World in Data señalan que a la fecha 14.56 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; sin embargo, la mayor cantidad de inoculaciones han ocurrido en países del primer mundo, como Estados Unidos, China, Israel, el Reino Unido, Alemania, Rusia o Emiratos Árabes Unidos

Sinembargo.MX

06/01/2021 | 08:29 AM

MÉXICO._ La escasa producción de vacunas contra el Covid-19 y su lento arribo a los distintos países del mundo, ha dado pie al incremento de estafadores que prometen hacer las dosis en pocos días y a un precio que ronda los 150 dólares.

Dichas estafas se suman a las ya registradas en países como México, con la venta de oxígeno industrial o el supuesto levantamiento de un censo para vacunación, y en naciones de América Latina, con la venta de material médico de baja calidad.

De acuerdo con la agencia Reuters, este tipo de engaños se realizan en foros ubicados en la dark web y en aplicaciones de mensajería como Telegram, sobre todo en países como Europa y Estados Unidos.

Una vez que el interesado contacta a los estafadores, estos envían correos electrónicos con presuntas listas secretas para tener la vacuna de manera anticipada.

A la par, usan robots que realizan llamadas telefónicas y usurpan a agencias de Gobierno

Las supuestas vacunas son vendidas a un precio de 150 dólares, unos 3 mil pesos mexicanos.

Cifras de Our World in Data señalan que a la fecha 14.56 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; sin embargo, la mayor cantidad de inoculaciones han ocurrido en países del primer mundo, como Estados Unidos, China, Israel, el Reino Unido, Alemania, Rusia o Emiratos Árabes Unidos.

Mientras la noche del martes, el Subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, alertó a la población sobre un falso levantamiento de censo para vacunación en Cancún, Quintana Roo, y la aparición de una página falsa de la farmacéutica Pfizer.

“Hoy detectamos dos incidentes, uno lo detectó la Secretaría de Salud de Quintana Roo y nuestra muy querida Alejandra Aguirre Crespo, quien emitió un aviso y que fue notificado a Cofepris”, dijo hoy durante su conferencia de prensa.

El funcionario relató que personas se hicieron pasar por brigadas de vacunación para recolectar datos de los habitantes.

“Se presentaban a hacer visitas casa por casa, diciendo que venían a recolectar datos para la vacunación. No es el caso, no hay persona haciendo visitas casa por casa porque no tienen atribuciones para hacerlo”, puntualizó.

En su cuenta de Twitter, la Secretaria de Salud detalló que los brigadistas “ofrecen vacunas contra Covid-19 y piden datos e identificaciones oficiales”

Agregó que es un engaño, ya que a la entidad no han arribado las vacunas contra el Covid-19.

A la par, la Secretaría de Salud local exhortó a la población a no brindar datos personales o bienes a quienes acudan como supuestos brigadistas, y reiteró que la vacunación en la entidad está sujeta al plan de acción del Gobierno federal.

Por su parte, López-Gatell dijo que la otra notificación de fraude es una página apócrifa que suplanta la identidad de la farmacéutica Pfizer.

“Detectamos una dirección electrónica que es una falsificación de una página de Pfizer, no es responsabilidad de Pfizer, la página es wwwpfizermx.com, esta dirección es una dirección apócrifa, que no corresponde a Pfizer México”, puntualizó.

Dijo que ya han dado conocimiento a las autoridades correspondientes con el fin de que la página sea deshabitada.

Aparentemente, la página fue puesta para solicitar pedidos de vacunas.

“No hay pedidos de autorización de vacunas. En México no hay, hasta el momento, autorización de venta de vacuna. Si alguien la quiere vender, se está exponiendo en fraude y está poniendo en riesgo su salud”.

LA ALERTA EN EU

Por su parte, investigadores de ls agencias de seguridad de Estados Unidos advirtieron sobre los intentos de organizaciones delictivas e indiviso por intentar engañar a la población y obtener ganancias con la venta de vacunas.

Ante dicha situación, detallaron, han trabajado con farmacéuticas como Pfizer y Moderna para evitar fraudes a la población, o robo de información de sus vacunas.

En este sentido, agregaron que las farmacéuticas están obligadas a contar con dispositivos de seguridad y protección, con el fin de evitar fraudes.

A la par, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) emitió una serie de consejos a empresas y personas para evitar caer en fraudes.

Entre sus recomendaciones se encuentra evitar contestar llamadas automáticas pregrabadas, tener cuidado con correos electrónicos supuestamente enviados por los CDC`s estadounidenses o la OMS; así como evitar ofrecimientos en línea para la adquisición de vacunas o kids de pruebas de detección del Covid-19.

Mientras la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) también emitió una alerta para entidades del sistema financiero, ante posibles fraudes mediante la dispersión de los recursos que serán empleados para la compra de vacunas de Covid.

“El fraude puede incluir la venta de vacunas contra el Covid-19 no aprobadas y comercializadas ilegalmente, la venta de versiones falsificadas de vacunas aprobadas y el desvío ilegal de vacunas legítimas”, aseveró el organismo.

Agregó que ya han detectado redes de estafadores que ofrecen otorgar la vacuna, antes de lo establecido por el plan de inmunización del Gobierno estadounidense.

EL CASO DEL OXÍGENO EN MÉXICO

El pasado 1 de enero, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó por este tipo de fraudes que se realizan a través de páginas web apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales que ofertan tanques de oxígeno.

“Se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos con tan solo realizar un pago electrónico, sin embargo, luego del depósito, el vendedor ya no se volvía a contactar con el posible comprador”, informó en un comunicado.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), algunas páginas utilizan logotipos, colores y tipografía similar a marcas reconocidas y roban información personal de quienes están interesados en los productos.

“Este tipo de fraudes se da a través de los formularios que se piden llenar con datos personales, de contacto y tarjetas bancarias”, detalló la dependencia.

Estos engaños han sido denunciados por usuarios de redes sociales. En Twitter, una mujer narró que su urgencia la hizo contactar vía WhatsApp a la empresa “Oximed” para que le proveyera de un tanque de oxígeno para su papá, que tiene coronavirus, pero todo fue un fraude, pues, a decir de ella, la persona con quien hizo el acuerdo suplantó a la compañía.

La usuaria identificada como “Mhar” relató que su padre necesitaba oxígeno, por lo que se dieron a la tarea de buscar un proveedor, en redes sociales encontró una supuesta compañía denominada “Oximed”, la contactó, y mediante la aplicación de mensajería le hicieron llegar un catálogo falso. Además, le dijeron que sí tenían existencias.

Hasta ahí, todo iba bien.

“Mi papá necesita un tanque de oxígeno, por lo que estuve en búsqueda de empresas que nos pudieran enviar uno y me tope con ‘Oximed’. Te mandan un catálogo fake y te dicen que sí tienen tanques disponibles”, contó la usuaria.

La mujer narró que depositó 3 mil 500 pesos, tal como se lo solicitó la empresa; sin embargo, el pedido nunca llegó, solo le daban largas, dijo.

Luego pidió su reembolso, y tampoco llegó. La bloquearon y cambiaron de dirección fiscal de la Ciudad de México a Monterrey, entonces se dio cuenta de que fue objeto de una estafa.

“Escribo esto porque sé que hoy en día muchas personas tienen la necesidad de conseguir oxígeno y me gustaría que nadie más pasara por esta experiencia. Mi familia y yo tenemos todas las pruebas y vamos a interponer una denuncia por fraude”, explicó.

Y es que algunos residentes de la Ciudad de México pasaron la víspera de Año Nuevo en filas que serpenteaban por una calle y doblaban una esquina, esperando llenar tanques de oxígeno para familiares enfermos de Covid-19.

La ciudad de nueve millones de personas ha experimentado un aumento en las infecciones por coronavirus y los hospitales de la ciudad están ocupados en un 87 por ciento, lo que agota el suministro de oxígeno.

Eso ha dado lugar a largas filas y aumentos de precios que hacen que sea difícil o imposible para algunos rellenar tanques que, en algunos casos, duran solo unas pocas horas.

EL LENTO AVANCE DE LAS VACUNAS

Cifras de Our World in Data, portal resultado de la colaboración entre la universidad de Oxford y una organización educativa con fines benéficos en el Reino Unido, señalan que a la fecha 14.56 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

La mayor cantidad de inoculaciones han ocurrido en países del primer mundo, como Estados Unidos, China, Israel, el Reino Unido, Alemania, Rusia o Emiratos Árabes Unidos.

Mientras México ha aplicado 43 mil 960 dosis de la vacuna de Pfizer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró hoy 585 mil nuevos casos de Covid-19, que elevan el total global de contagios a 84.2 millones, si bien por ahora no se atisba el temido repunte de positivos que se esperaba tras las vacaciones navideñas en muchos países de Occidente.

La OMS también contabilizó 8 mil nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total en la pandemia se mantiene en 1.8 millones, lo que también muestra estabilidad, si bien las cifras suelen dispararse en torno a cada fin de semana.

América se acerca a los 37 millones de casos, Europa superó los 27 millones y el sur de Asia suma 12 millones, por lo que se mantienen como las regiones más afectadas por Covid-19 en el planeta, aunque la curva sigue estable en los continentes europeo y americano y a la baja en Asia Meridional.

En las estadísticas de fallecimientos, América sí muestra un aumento progresivo en las muertes diarias durante las últimas semanas y suma 878 mil, mientras Europa ha sufrido 591 mil y el sur de Asia 185 mil.

Por países, Estados Unidos se mantiene en más de 20 millones de casos, seguido de la India con 10 millones y Brasil con 7.7 millones.

Estados Unidos ha registrado grandes altibajos en los últimos días en sus cifras de casos diarios debido a las vacaciones navideñas, pero su gráfica parece estabilizada, así como la de Brasil, mientras que los casos en la India van en lento descenso desde septiembre.

Rusia, con 3.2 millones de casos, también muestra un descenso en los contagios diarios, mientras que en quinta posición el Reino Unido, con 2.6 millones, es el país con la gráfica de nuevas infecciones más al alza.

Con curvas más estables se sitúan a continuación Francia, con 2.6 millones de casos, Italia (2.1 millones) y España (1.8 millones).

Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 61 millones, mientras que de los 23 millones de casos activos un 0.5 por ciento (107 mil) se encuentran en estado grave o crítico.

-Con información de AP y EFE