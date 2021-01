Aeropuerto de Mazatlán inicia aplicación de pruebas Covid-19 a pasajeros de vuelos internacionales

La recomendación es que el pasajero llegue con anticipación; el resultado se entregará entre 10 y 15 minutos después de la aplicación de la prueba, cuyo costo es de 500 pesos, dicen autoridades aeroportuarias

Belizario Reyes

26/01/2021 | 10:18 AM

MAZATLÁN._ A partir de este martes iniciará en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán la aplicación de exámenes para detectar Covid-19 a los pasajeros que viajen con destino a Estados Unidos y Canadá.

"Existe un requerimiento por parte de las autoridades tanto de Estados Unidos como de Canadá referente a la prueba Covid. En el caso de Estados Unidos requieren la prueba de antígeno PCR, para los vuelos hacia Estados Unidos se estará realizando la prueba de antígeno en este laboratorio", manifestó el administrador del aeropuerto "General Rafael Buelna", Víctor Vladimir Ramírez del Ángel, en el lugar donde se instala la sala en la que se aplicará a partir de este martes la prueba.

"La recomendación es que el pasajero pueda llegar con anticipación, la prueba (el resultado) se estará entregando entre 10 y 15 minutos (después de su aplicación), el costo de la prueba es de 500 pesos más IVA (Impuesto al Valor Agregado) y también estará disponible al público en general con un costo de 600 pesos más IVA", es obligatorio para pasajeros que vuelen hacia Estados Unidos y Canadá".

Añadió que en esta primera fase solamente se estará realizando la prueba antígena, y en una segunda fase, que se está analizando por el costo, realizar la prueba PCR para los pasajeros que vayan a Canadá".

"La recomendación es que los pasajeros que vayan a Canadá ya traigan la prueba realizada", reiteró Ramírez del Ángel.

Precisó que el procedimiento es que el pasajero ya llegue a la terminal aérea con la prueba realizada y pase directamente a mostradores con la línea aérea, pero aquel pasajero que por alguna razón no haya realizado dicha prueba por lo menos 72 horas antes del vuelo, tendrá la opción de acudir al laboratorio que se instalará en el aeropuerto, en donde se la realizarán.

"Al interior de la República no es exigible esta prueba, pero tiene que pasar por los filtros sanitarios, los filtros sanitarios como saben desde marzo del año pasado están instalados, todas las personas que ingresan al edificio terminal tienen que pasar el filtro sanitario", subrayó el entrevistado.

"Es obligatorio para quienes viajen a Estados Unidos y Canadá, quien no realice, quien no traiga la prueba, no podrá ser aceptado por la línea aérea".

Informó que la cantidad de pruebas que se aplicarán hoy dependerá de la cantidad de personas que no se la hayan realizado con anticipación, y en el caso de este aeropuerto se tienen en promedio tres vuelos diarios internacionales, y para este martes está programado solamente uno, que es a Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Dio a conocer que cada aeropuerto tiene las mismas medidas, y en el caso de los pasajeros provenientes de otros países, ya debería venir de alguna manera cumpliendo con los procedimientos sanitarios.

Reiteró que en el caso del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, la prueba la tienen que realizar quienes van de México hacia Estados Unidos y Canadá, la paga el pasajero y la realiza un laboratorio privado independiente al aeropuerto, no hay una restricción de otros países hacia México y al llegar a esta terminal aérea, no es necesario que muestren que ya se hicieron dicha prueba.

"No es necesario, lo único que se les va a solicitar es el cuestionario en donde cada pasajero llena información referente a su estado de salud.

También dijo que en el aeropuerto se otorgan las facilidades para la instalación del laboratorio para la aplicación de la prueba Covid-19 y tener una opción más para los pasajeros.

"El llamado es a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tramitar su prueba Covid-19 por lo menos 72 horas antes, y en caso de que por alguna razón no la pudieron realizar, la recomendación es que lleguen con anticipación al vuelo, si antes eran tres horas, pues llegar una hora adicional para que puedan realizar la prueba aquí en las instalaciones", dijo el administrador de la terminal área.