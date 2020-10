BEISBOL

Aficionados no respetan los protocolos de salud en inicio de la temporada de la LMP

Muchos asistentes en las diferentes plazas hicieron caso omiso a las recomendaciones de los clubes sedes de la jornada inaugural

Noroeste / Redacción

16/10/2020 | 10:38 AM

Así lució el estadio de Yaquis en Ciudad Obregón la noche del viernes, donde la gente no guardó la sana distancia ni portaba cubrebocas.

La temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico inició en cinco plazas y pese a que cada club sede y la liga misma fueron claros en los protocolos de sanidad a seguir por el Covid-19, en algunos lugares no fueron respetados.

Imágenes y videos de los asistentes sin respetar los lineamientos, como llevar cubrebocas, sin sana distancia o alterando el orden, circularon rápidamente por las diferentes redes sociales, dejando ver que el trabajo por parte de los 10 equipos deberá ser redoblado para que la temporada siga su curso de acuerdo a lo programado.

En Twitter se pudieron observar videos en el estadio de Tomateros de Culiacán, donde los aficionados convivieron de lo más normal, con poco apegamiento a los protocolos. Incluso, en algunos de esos videos se pueden observar a directivos guindas bajando al graderío para tratar de calmar el ambiente.

Así las cosas en el estadio de los Tomateros de Culiacán😐😐😐 pic.twitter.com/zdTFiYLMHk — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) October 16, 2020

Otro de los incovenientes fue que al ingresar al recinto, los aficionados se aglomeraron sin autoridades o personal que tratara de poner el orden.

Igualmente, en las transmisiones de televisión, se puede observar a las personas sin cubrebocas y sin guardar la distancia recomendada.

Igualmente, circuló en redes sociales una foto del estadio de Yaquis de Ciudad Obregón, donde el inmueble se ve con un buen número de asistentes, que aunque no provocaron mayores problemas, no guardaron la distancia entre ellos, además de no traer su mascarilla.