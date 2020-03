Afirma Secretario de Salud que cancelaciÃ³n de eventos masivos en Sinaloa aÃºn no estÃ¡ indicada

Afirma Secretario de Salud que cancelación de eventos masivos en Sinaloa aún no está indicada

Efrén Encinas Torres explica que por cálculos en modelos matemáticos, la fase dos podría llegar al estado hasta dentro de 10 días y entonces se valoraría evitar las aglomeraciones

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa, afirmó este martes que todavía no es necesario cancelar los eventos masivos, debido a que el escenario en el que permanece el país y el estado, aún es de la importación del coronavirus.

Explicó que por cálculos en modelos matemáticos, la fase dos podría llegar al estado hasta dentro de 10 días y entonces se valoraría evitar las aglomeraciones.

“Sí hay recomendaciones generales, como evitar conglomerados, se ha hablado de cinco mil a más personas, es la indicación ahorita, sobre todo porque estamos en la fase uno, es decir, fase uno de importación de casos, no tenemos la propagación comunitaria”, señaló.

“Aquí donde estamos ahorita nosotros estamos tranquilos porque no hay la propagación del virus, no tenemos de paciente a paciente, de tal manera que la suspensión absoluta, de todos los conglomerados, de momento no está indicado, no hay que hacerlo ni antes ni después”.

Este martes, Encinas Torres encabezó una conferencia de prensa para aclarar dudas a los medios previo a la reunión de evaluación con el consejo estatal de salud.

Explicó que aunque es difícil entender la precisión de cuándo aplicar medidas de mayor rigor, se basan en modelos matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México para prever la llegada del escenario dos, que esperan que el país esté a partir del 27 de marzo.

“Probablemente en esas fechas tengamos que estar actuando con más rigor en esas situaciones; pero de entrada, la recomendación es que aquellas personas que no tienen de manera imperativa que estar en conglomeraciones, habrá que guarecerse en casa, como el caso de la suspensión de las jornadas escolares, no son vacaciones, son para que estén en su casa con el cuidado correspondiente”, agregó.

“Lo mismo es con los cines, con los casinos, con los antros”.