AHMSA, Odebrecht, Lozoya, García Luna, Duarte: si devuelven lo robado tendrán mejor trato: AMLO

El Presidente informó que México busca que incluso los bienes confiscados a políticos corruptos en el extranjero sean devueltos a los mexicanos

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió la mañana de este viernes un mensaje a todos los involucrados en casos de corrupción que devuelvan lo que obtuvieron de manera ilícita del pueblo de México y tendrán un mejor trato durante los juicios que se les llevan.

El mandatario habló sobre las investigaciones que se siguen en contra de Genaro García Luna, Emilo Lozoya Austin, César Duarte Jáquez, las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

“Si no hay devolución del dinero no hay acuerdo, nosotros no vamos a entregar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron”, dijo el Presidente en conferencia desde Palacio Nacional.

Como ejemplo señaló que a su Gobierno le interesa la extradición desde Estados Unidos de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, “porque aquí (en México) también hizo negocios y hay dinero de por medio”.

“Queremos saber qué se recupera, en el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se habla de bienes en EU y otros casos que se van allá donde compran ranchos, residencias, de todo, con dinero del pueblo”, agregó, y recordó que en Estados Unidos hay un sistema que permite a los testigos protegidos brindar información a cambio de reducir sus penas.

“Aquí no se aplicaba eso”, mencionó a dos días de que concluyeron las audiencias iniciales en contra de Emilio Lozoya por casos de corrupción relacionados con Odebrecht y Altos Hornos de México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que México está buscando que incluso los bienes confiscados a políticos corruptos en el extranjero sean devueltos a los mexicanos, algo que en el pasado simplemente no se hacía.

Señaló que ya se trabaja con EU para que las cuentas bancarias, empresas vinculadas al narcotráfico y bienes en dicho país que estén vinculados a ilícitos en México se recuperen, “lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes de cuello blanco, que tienen sus inversiones a nombres de familiares o empresas donde no se puede acreditar que participan ellos en EU”, afirmó.

EX FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Emilio Lozoya es investigado en México por recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de jugosos contratos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero el imputado no pisará la cárcel porque colaborará con la justicia como testigo protegido a cambio de una posible reducción de sentencia o eliminación de los cargos.

Mientras que el empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, se encuentra detenido en España desde el año pasado; en mayo autoridades autorizaron su extradición a México. El coahuilense es investigado por supuestos delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

Por su parte, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, es investigado en México de desvío de dinero y delitos electorales, y permanece encarcelado en Estados Unidos.

En el caso Genaro García Luna, el Fiscal de Distrito del Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, dijo el jueves, en un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Estado, que el ex funcionario, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, la élite de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “traicionaron durante dos décadas a aquellos a los que iban a proteger al aceptar sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a esa empresa criminal”.

Autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el ex secretario de Seguridad Pública acusaron el jueves formalmente de narcotraficantes a los ex funcionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).