Al menos 7 grupos opositores a la 4T llaman en redes a marchar contra AMLO el 1 de septiembre

Si bien, estos llamados no han obtenido interés multitudinario, resumen el malestar y la inconformidad de los principales opositores a la administración federal. Al menos siete agrupaciones organizan protestas desde la Red para este domingo

Sinembargo.MX

#MetaDatos | En los últimos días diversos colectivos y agrupaciones políticas promueven desde las redes sociales varias protestas contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su Primer Informe de Gobierno. Entre estas iniciativas destaca la convocada por la plataforma perredista Futuro 21, en colaboración con Chalecos México.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Varias organizaciones de oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación se han unido para protestar este 1 de septiembre, fecha en que el Presidente Andrés Manuel López Obradorrendirá su Primer Informe de Gobierno.

Cuatro de estas agrupaciones buscan reunir aforo desde Twitter y Facebook para llevar a cabo una marcha nacional y de manera simultánea otras iniciativas con menor respuesta tienen objetivos similares en diversas ciudades del país. Los organizadores se caracterizan por su actividad en las redes sociales y sus constantes críticas al Gobierno de AMLO, así como a sus seguidores.

Estos perfiles han estado al frente de las principales movilizaciones que han surgido en plataformas digitales a lo largo de los 8 meses de Gobierno de López Obrador y en múltiples ocasiones han empleado etiquetas como #AMLORenuncia en oposición a la interrupción de la edificación del aeropuerto en Texcoco, Estado de México, a las consultas nacionales, al combate al robo de combustible, a la Ley de Austeridad, entre otras políticas.

La movilización que hasta el corte de esta nota presenta mayor alcance es promovida desde Facebook por Futuro 21, plataforma política conformada por perredistas como el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ex legislador, Fernando Belaunzarán Méndez. A la convocatoria también se suman Chalecos México, agrupación dirigida por Alejandra Morán Ramírez, y otros colectivos.

El evento que tiene fecha y hora proyectada en varias ciudades del país, e incluso en San Antonio, Texas, EU, es difundido y apoyado por otros grupos como el Observatorio Ciudadano, dirigido por el perredista Luis Antonio García Chávez, y Pro NAIM, colectivo en contra de la interrupción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra cancelada por el Gobierno federal.

El evento de Facebook que lleva por título ”Marcha Nacional #AmorPorMéxico” ha reunido hasta este martes 938 asistentes y 2 mil 400 interesados, un promedio de 40 asistentes por sede.

A lo largo de 8 meses, Alejandra Morán ha convocado a diversas marchas, para exigir, entre otras cosas, la renuncia del Presidente por considerar que los 30.11 millones de votos que obtuvo en la elección del 2018 no corresponden a la mayor parte de la población mexicana. Así como la supuesta intención del Primer Mandatario de reelegirse. Las voces que convocan a esta nueva protesta señalaron en rueda de prensa que marcharán en contra de las políticas de López Obrador por considerarlas “autoritarias”.

En Twitter, el evento es difundido a través de la etiqueta #ALasCallesSeptiembre1. Entre los contenidos empleados para promover el evento, destaca un spot de 2:20 minutos en el que una joven asegura que “el 42 por ciento de los mexicanos ha considerado dejar el país por cuestiones políticas y económicas”.

En #SociedadCivilMexico?￰゚ヌᄑ nos unimos a esta convocatoria Contamos contigo! Que se escuche tu voz!#ALasCallesSeptiembre1 Por favor compártelo?gracias! Que se escuche tu voz, YA! pic.twitter.com/Wrppd0BRu4 — Sociedad Civil Mexico ?￰゚ヌᄑ (@SocCivilMx) August 27, 2019

La convocatoria a esta marcha en Twitter ha generado una discusión caracterizada por su crítica constante al Presidente López Obrador en el que los hashtags utilizados sintetizan el descontento y malestar de este grupo de usuarios. Destacan las frases como #AMLORenuncia, #AMLOFracasoPresidencial, #AMLOEsUnPeligroParaMéxico y otras más que se han consumado como frases distintivas del discurso opositor a López Obrador.

En la misma conversación se han difundido una serie de videos en los que se emplea la imagen de menores de edad, quienes desde una grabación solicitan al Presidente que les proporcione medicamentos para el cáncer. Las grabaciones han sido movilizadas con comentarios políticos que tienen como prioridad protestar contra la Ley de Austeridad impulsada por López Obrador.

Futuro 21 surgió en meses pasados como una alternativa para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tras la elecciones del 2018 ha estado a punto de perder el partido. Sin embargo, al menos dos perredistas destacados se han opuesto a la conformación de esta nueva plataforma. Este martes, Alejandra Barrales, ex candidata a Jefa de Gobierno y Juan Zepeda, ex candidato Gobernador en el Estado de México, dimitieron al partido al no estar de acuerdo con que Futuro 21 se construya a partir de las bases perredistas.

Futuro 21 fue lanzada por el PRD en un intento por conformar una oposición unida de cara a las elecciones del 2021 tras su primer Asamblea Nacional, llevada a cabo este sábado, la marcha nacional contra el Gobierno de la 4T será el primer evento público con el que buscan generar contrapeso político.

OTRAS MARCHAS VS LA 4T

A la movilización nacional organizada por Futuro 21, Chalecos México y otras agrupaciones se suman otras invitaciones a marchar en protesta del Gobierno de López Obrador convocadas desde la Red, y que a seis días del Primer Informe de Gobierno, tampoco han generado un alto impacto entre los internautas.

Es el caso de la agrupación México Despierta, desde donde se compartió el lunes la opinión del periodista Carlos Loret de Mola y que organiza el evento “Despierta México – NO a un informe de mentiras de López Obrador”, programado para este domingo 1 de septiembre a las 11:00 horas en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con los organizadores, esta movilización se llevará a cabo ”en contra de la ineficacia y cinismo de López y su Transformación de Cuarta”, pero hasta al momento solo 36 usuarios han confirmado su asistencia.

Las agrupaciones Xiudadanos y Querétaro Insurgen organizan otra marcha nacional en protesta por el “autoritarismo a los ataques al Estado de derecho”. Iniciará a las 10:30 horas del domingo en la ciudad de Querétaro y es organizada a través del evento de Facebook “Marcha Por La Legalidad”.