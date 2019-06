Columna

Al Son de Navolato

Iván Palazuelos

Iván Palazuelos

“Mucha gente se pierde parte de su felicidad al no saber identificarla y no detenerse a disfrutar de ella… Qué bonito se siente poder compartirles tantas buenas noticias de los nacidos en esta tierra, que destacan a nivel nacional e internacional en muchos escenarios. Lea y me entenderá… BRISEIDA ACOSTA… La navolatense pone en mayúsculas su nombre nuevamente en el Grand Prix de Roma avanzando (al cierre de esta edición) a los cuartos de final, oportunidad que la ponía muy de cerca a los próximos Juegos Olímpicos. Ella compite en la división de más de 67 kilos y se instala, según algunos conocedores del tema, como la posible representante del taekwondo de nuestro país en los Olímpicos. Mientras eso se da, ella sigue conquistando competencias diversas obteniendo el puntaje y medallas para la gran oportunidad que buscan todos los atletas. Seguro que ya hay nuevas noticias de la participación de Briseida. Vaya para ella una afectuosa felicitación… LUCHA GRECORROMANA… El deportista navolatense Paúl Morales obtuvo su quinta medalla de oro consecutiva en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 y de hecho, le comento que fue la única medalla que obtuvo la delegación Sinaloa en esta categoría deportiva. Paúl y su entrenador Orestes Morales, además del equipo de apoyo, familiares y amigos están felices y no es para menos, el deportista apenas inicia y con el pie derecho, una gran ruta de éxitos deportivos en diferentes competencias a las que asistirá, poniendo en alto su nombre, y el de nuestro municipio. Hoy, sin duda, además de disfrutar merecidamente esta medalla, está comprometido en su entrenamiento para seguir en la competencia de primer nivel. Felicitaciones para el campeón y que sigan los éxitos… CICLISTA NAVOLATENSE… La niña Fátima Nataly Félix López sigue rodando fuerte como competidora nacional de ciclismo de montaña y se prepara para el Campeonato nacional de ciclismo de montaña a celebrase los días 20 y 21 de julio en el estado de Hidalgo, donde representará a Navolato y a Sinaloa. Obteniendo desde los 8 años de edad hasta ahora a sus 11 años, la niña casi adolescente, ha obtenido medallas de primer y segundo lugar en rutas estatales y nacionales por lo que esta oportunidad le permitiría fortalecerse para iniciar su participación al ámbito internacional. Hoy la pequeña impulsada por los suyos busca asistir a dicho campeonato, recomendado sería que las autoridades municipales y estatales valoraran su corta pero importante carrera y verificaran el nivel de rendimiento el cual lleva la oriunda de nuestro municipio. Algunos empresarios han brindado apoyos pero corresponde a las autoridades hacer lo propio, apoyar al deporte con niños y jóvenes que van con el estigma de ser orgullosamente de Navolato… RECONOCEN TRAYECTORIA… Dentro de los festejos del 29 aniversario del Hospital General de Culiacán que dirige el navolatense Aarón López Monge rindió un homenaje a otro nacido en nuestro municipio, el médico neurólogo Fernando Guzmán Reyes. Acompañado de familiares y amigos, Guzmán Reyes, agradeció la distinción y que fue ganada gracias al trabajo humano y profesional que ha dado durante su carrera médica. A tan importante ceremonia asistió el Secretario de salud de Gobierno del estado, Efrén Encinas Torres y un nutrido grupo de homólogos y compañeros. Felicitaciones para el galeno… LOS CUMPLEAÑEROS… Esta semana felicitamos a Alma Elenes de Cordero, Bertha Alicia García, Rafael López, Saad Malacón, Valeria Arciniega, Dulce González, los hermanos Temo y Gaby Ramírez Aldapa, Luis Enrique Bolaños, Vanessa Santiesteban, Sergio Jacobo Gutiérrez, Gerardo Mercado. Hoy Karina Urquiza, Evellyn Galaviz de Acosta, Pedro Luis Rivera y mañana mi estimada Brenda Milene Hermosillo. Para todos, mis mejores deseos… NUEVOS PAPÁS… Muy felices están al estrenarse como papás Rodrigo Amador y Caro Andrade de Amador con la llegada de su primogénito que lleva por nombre Alejandro. Los papás y abuelos, disfrutan enormemente al pequeño que viene a unir más a la familia. Muchas felicidades… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.