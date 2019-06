Iván Palazuelos

Al Son de Navolato

Columna

Iván Palazuelos

“Generosidad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que se tiene”… NADADORES NAVOLATENSES… El equipo Lobos Marinos recientemente tuvo una competencia estatal en Mazatlán, en la que nuestro Municipio se hizo presente, obteniendo dos primeros lugares, tres segundos y cuatro terceros. Una de las competidoras más destacadas es Dafne Villa, al obtener nueve medallas de las 10 pruebas en las que participó. Sin duda, el equipo tiene jóvenes muy valiosos y entregados a esta disciplina, por lo que seguro vendrán mejores resultados en competencias próximas. Felicitaciones… CAMBIOS DIRECTIVOS... El próximo mes, los clubes ciudadanos como Rotarios, Leones, Rotaract e Interact estarán haciendo sus cambios de mesa directiva para los nuevos ejercicios de un año y ya preparan los eventos y la presentación de sus programas de trabajo. Dentro de estos e v e n t o s , los rotarios tendrán un nuevo club, denominad o N u e v a Generación, i n t e g r a d o por mujeres, pero que no es exclusivo de ese género. Son organismos que coadyuva - rán en temas de servicio a la comunidad, ya les daremos los d e t a l l e s … FIESTA GENERACIONAL… Para el próximo mes se organiza una disco del recuerdo, de esas tradicionales que reúnen a muchos de diferentes generaciones. Ya se anuncia y hay mucho interés d e p o d e r convivir, la cita será en el Alameda, así que vaya checando la fecha … EL VERANO… A hora con la llegada de los días más largos que es la temporada de verano, la presencia de mucho turismo en las diversas playas de la región van en aumento y crece el interés de adquirir, quienes pueden, propiedades para disfrutar más de cerca del mar y su aire. Los conceptos privados en Isla Cortés, sin duda es el auge más visible, el número de departamentos y casas crece rápidamente y hay mucho interés de adquirir una propiedad. El resto de los lugares cercanos al mar no tienen la misma expansión al no haber tantos espacios ni facilidades, sin embargo las visitas a las casas de playa están vigentes y para muchos, cualquier día de la semana. Sin duda, el impulso al eco turismo es la nueva perla para la economía de este sector del Municipio y se vive al momento que uno va y es testigo de la gran afluencia, esperando que el sector restaurantero y de la construcción hagan lo que corresponde para mantener el interés y la mejora continua en sus respectivos espacios. Para Altata se trae un proyecto mayor, pero los lugareños tendrán que estar al nivel que se requiere para su sostenimiento, no solo es recibir los beneficios que atrae el turismo, tienen que invertir (no solo dinero) sino mucho de lo que hacen o dejan de hacer, de modo tal que el turista y el local caminen en el sentido de cuidar y crecer lo que tiene Altata… FELIZ CUMPLEAÑOS… Esta semana felicito a Carmen Montoya de Godoy, Arturo Guerrero Sainz, Verónica Bolaños, Oney Ontiveros, Iván Gastélum Pereznúñez, Sergio Miguel Moreno, Rodrigo Castro, Paulina Estolano, Gaby Retamoza de Verdugo, Alma Rosa Balarezo de Acosta y Dora Elia Godoy. Hoy cumple años Ana Gloria Verdugo, para todos, los mejores deseos… PRODUCTOS LOCALES… Sin duda alguna, a Navolato le caracterizan muchas cosas, una de ellas es su comida y antojitos y que cubren paladares muy exigentes. Sin embargo, muchos de los productos que le caracterizan no pueden ser distribuidos en mayoreo, al perder sabor y caducidad. Uno de los que sí se puede y lo hace ahora a mayor escala es el Chamoy de Navolato, del que ya reportan que lo han llevado a muchos países de Europa y Asia y que ha gustado. La receta sigue siendo local y aunque hay otras marcas no locales, también con buen sabor, el Chamoy de Navolato sigue siendo un referente que pone el nombre del municipio en muchos paladares del mundo… INTERÉS PÚBLICO… El Ayuntamiento de Navolato ha hecho algunos movimientos de sus funcionarios y se analizan otros más con los que se busca mejorar la estructura operacional del gobierno local… Por el lado de los partidos, el tricolor ha hecho algunos movimientos de sus organizaciones de apoyos con miras al 2021 y mientras, el PAS, sigue trabajando en las comunidades y colonias… El Gobernador Quirino Ordaz Coppel visitó el campo pesquero de Dautillos para iniciar en el Estado el programa de empleo temporal. Se hizo acompañar de su esposa, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuente de Ordaz, y del Secretario de Pesca, Sergio Torres Félix… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internetivanpal1@hotmail.como Twitter @jesvanpal. Hasta la próxima semana, Dios mediante.