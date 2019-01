Alberto Reyes, fundador de los guantes de box Cleto Reyes, muere en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO._ El mundo del boxeo está de luto. El fundador de la marca de guantes de box “Cleto Reyes” Alberto Reyes, perdió la vida este miércoles 2 de enero.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, informó que Alberto Reyes, el dueño de la reconocida marca, murió este día.

“Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación QDEP”, informó el máximo dirigente del CMB.

Por su parte, el organismo presidido por Sulaimán también se pronunció al respecto: “Alberto Reyes, propietario de los guantes de boxeo Cleto Reyes y amigo cercano de todos nosotros, la comunidad boxística, ha fallecido”.

Rest In Peace Legend.

Alberto Reyes, owner of the Cleto Reyes boxing gloves and a close friend to all of us, the boxing community, has passed away.#CletoReyes #Boxing pic.twitter.com/gVvSSxxQ7e