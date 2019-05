Alcalde de CuliacÃ¡n pedirÃ¡ a Gobernador apresure la licitaciÃ³n para iniciar obra en dren de BacurimÃ­

Alcalde de Culiacán pedirá a Gobernador apresure la licitación para iniciar obra en dren de Bacurimí

Jesús Estrada Ferreiro indicó que ya hay un recurso autorizado para realizar trabajos en el sector de Valle Alto con la intención de que ese sector no se inunde, sin embargo aún no inicia el proceso de licitación, algo que es necesario para iniciar la obra

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro le pedirá al Gobernador Quirino Ordaz Coppel se apresure la licitación para iniciar con las obras del Dren Bacurimí para que el sector de Valle Alto no sufra de más inundaciones.

El Alcalde de Culiacán explicó que pronto habrá un recurso de 150 millones de pesos para realizar las obras correspondientes en el dren Bacurimí, dijo que todos los actores inmiscuidos en la obra están de acuerdo con empezarla de una vez, sin embargo es necesario que se licite, dado el alto costo de las remodelaciones al dren.

“Son 150 millones de pesos tentativamente de lo que corresponde al fondo metropolitano... ten la seguridad que para el lunes va a ver noticias ya. Yo tengo todo amarrado para que ahorita pudiéramos empezar, sin recursos, porque estamos de acuerdo Conagua, Gobierno del Estado, Municipio, constructores, desarrolladores, el dueño del Fraccionamiento Álamo Grande en permitir destruir los puentes y las lozas de concreto, hacer más amplio el canal con maquinaria de los propios desarrolladores bajo la dirección nuestra”, mencionó.

“No podemos empezar ni hacer eso ni aunque estemos de acuerdo, porque se requiere licitarlo, la obra, ahorita le voy a comentar al Gobernador en un rato más, que por qué no ordena la licitación para ir avanzando, porque si no se licita y empezamos a trabajar, los ingenieros y evaluadores no van a ver lo que hay realmente, y no va a coincidir el presupuesto que tenemos con el que nos van a dar, van a pensar que estamos mintiendo, y que tal obra o tal canal no existe o no existía”, agregó.

Estrada Ferreiro días atrás detuvo todas las obras que se están en realizando en Valle Alto, esto debido a que no hay seguridad para quienes en un futuro vivan en las casas que están desarrollando las constructoras, y ha manifestado reiteradamente que no continuarán hasta que haya certeza de que no se inundará el sector con alguna precipitación fuerte.

El Alcalde indicó que los 150 millones ya están autorizados, y es una parte de los más de 400 millones de pesos que se requieren para que el sector no sufra de inundaciones. Para liberar el recurso sólo falta que el comité de hacienda se reúna y autorice liberar los recursos.

“Acababa de hablar con el Presidente, y que en ese momento dio instrucciones a la persona de hacienda para que destrabara todo y fluyera el recurso, el recurso está autorizado, pero falta la reunión de comité de hacienda”, afirmó.