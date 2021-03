Alcalde de Escuinapa dice quen dejará deudas en el gobierno

Espera que este año, después de que pase la crisis del Covid-19, la situación financiera vaya mejorando y se normalice, lo que permitirá que los recursos económicos fluyan y así se podrán hacer obras

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La administración municipal espera cerrar con una inversión pública de 120 millones de pesos, y sin deuda con los proveedores, manifestó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“Estamos trabajando de manera intensa, para cerrar bien el año, queremos hacer el mayor número de obras posibles y la finalidad de nosotros es no dejar deuda, ese es nuestro objetivo, no dejar deudas”, dijo.

Al siete meses de finalizar la administración pública local, manifestó que prevé un paquete con 30 obras de pavimentación, y el embellecimiento de las entradas norte y sur del municipio.

Además de la continuación del malecón hacia la carretera federal México 15, las obras de pavimentación son de vialidades de Pueblo Nuevo, Gabriel Leyva, 13 de Septiembre y la Dámaso Murúa.

“Casi ascienden a 120 millones de pesos, son obras que ya metimos este año, ojalá nos toquen, si no, que aterricen el otro año, los folios ya los tenemos”, expresó.

El Alcalde dijo que están pagando los adeudos con proveedores, con los que espera terminar la administración sin dejar muchos pasivos, lo único que se adeuda hasta el momento es lo de cada mes, lo demás se ha ido pagando, señaló.

“La finalidad de nosotros es no dejar deudas, no dejar pasivos, por lo menos no dejar municipio endeudado, con una entrega-recepción madura, formal que no es una práctica común en este Ayuntamiento”, dijo.

Soto Grave manifestó que han sido responsables con los gastos para no terminar endeudados, aunque no descarta que, de seguir la situación económica con problemas, puedan hacer recorte de personal, lo cual además considera sano al irse acercando el fin de la administración pública.