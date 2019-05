Alcalde de Escuinapa se ausenta de sus deberes constitucionales: regidora

Lizbeth Medina Tiznado dijo que Emmett Soto Grave falta de manera constante a sesiones de Cabildo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Se tiene un Alcalde ausente de sus deberes constitucionales al faltar de manera constante a sesiones de Cabildo, señaló la regidora del PRI, Lizbeth Medina Tiznado.

“Vemos un Alcalde ausente a lo que constitucionalmente juró, en las últimas tres sesiones ordinarias de Cabildo no se presentó” dijo la edil.

El asistir a las sesiones de Cabildo es parte de su responsabilidad, indicó, no puede estar presidiendo el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Polanco.

Y lo está haciendo, dijo, pues el Alcalde Emmett Soto Grave, sólo manda decir que está ocupado.

“No está para responder a tantas dudas, jamás respondió sobre la Coepriss y la falta de cloracion, sobre el nepotismo, la falta de transparencia de su gobierno ¿o espera que preguntemos al Gobierno Federal?”, señaló Medina Tiznado.

Como autoridad que también son, manifestó, no se dan respuestas a nada que pregunten, han acudido a Tesorería pero no les puedan dar documentos, porque les señalan que no están autorizados.

Desconoce porque se les deja de lado, pero tampoco hay quién dé respuestas, pues cuando esperan la sesión de Cabildo para hablarlo directamente con el Alcalde éste no se presenta y deja más dudas.

Como lo ocurrido en la última sesión de Cabildo, donde se puso en la mesa el cambio de uso de suelo de un predio para dar respuesta a una demanda legal que tiene el Municipio, sin embargo, el Alcalde ni siquiera estuvo para explicar sobre ello.