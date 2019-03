Alcalde de MazatlÃ¡n confirma que va por arrendamiento de camiones recolectores de basura

Alcalde de Mazatlán confirma que va por arrendamiento de camiones recolectores de basura

Luis Guillermo Benítez Torres dijo que la recolección de basura sigue siendo uno de los problemas de la administración

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que va por el arrendamiento de nueve camiones de basura, aunque le resulte más caro, ya que pagará cerca de un millón de pesos al mes por las unidades y, al final de su Gobierno, las tendrá que regresar.

Esto luego de anunciar “la renta” como un esquema emergente para sumar camiones al servicio de recolección, pues la basura sigue siendo uno de los problemas de la administración, precisamente por falta de unidades en buen estado.

El jueves pasado, el Alcalde declaró que la mensualidad sería de 600 mil pesos en promedio, pero aseguró que será más.

“El costo de renta mensual es de casi 900 mil pesos al mes, por todos los camiones incluyendo mantenimiento. Saquen cuentas”, declaró.

- ¿A más tardar para cuándo quiere esas unidades en Mazatlán?

“Es urgente, antes de Semana Santa”.

El Alcalde aseguró que la licitación está próxima a publicarse, se prevé sea una invitación a cuando menos tres empresas para firmar un contrato hasta el final de la administración, en octubre de 2021.

El costo promedio de cada unidad recolectora es de 2.5 millones de pesos en pago de contado, si el Ayuntamiento las compra así pagaría 22.5 millones de pesos por todas, pero con el arrendamiento pagará 29 millones de pesos a partir de abril y hasta el término del periodo morenista.

Y al final de su Gobierno tendrá que entregar los camiones o pagar más si las compra.

Sin embargo, Benítez Torrers, afirmó que lo haré por emergencia.

Este mismo esquema utilizó el ex Alcalde Carlos Felton González para arrendar 77 vehículos en 2014, un proceso de licitación que fue investigado por la Auditoría Superior del Estado, y sigue abierto en el órgano interno del municipio ante posibles irregulares.

Incluso Lumo Financiera del Centro S.A de C.V., la que arrendó con Felton González, también busca este contrato con Morena, y ya presentó su propuesta. Esta empresa habría arrendado casi al doble.

“Hay varias empresas, inclusive hasta hizo propuesta Lumo, aquella con Felton, ya también hizo propuesta, vamos a considerarla; acuérdende que me decían los que colaboran conmigo ‘no, no debe aceptar eso porque lo van a golpear todo mundo, que es igual que Felton’ y dije ‘perro’ que no me comparen oiga, la gente sabe, la gente no es tonta, saben qué es diferente, él hizo eso porque así es, pero yo soy diferente”, así se refirió al ex presidente municipal panista.

Benítez Torres reconoció que el arrendamiento resultará más caro, pero no tiene recursos para comprarlos de contado, lo que sí prometió es adquirir con pago director otros nueve camiones en los próximos meses.

22.5

millones de pesos pagaría el Ayuntamiento, en promedio, si compra de contado los nueve cacmiones

29

millones de pesos entregaría sólo por el arrendamiento hasta el término de la administración.

900

mil pesos será el pago mensual por el arrendamiento de todas las unidaes