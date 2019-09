Alcalde de MazatlÃ¡n dice que ya no regalarÃ¡ Quimiquitos y si lo quieren demandar, que lo hagan

Alcalde de Mazatlán dice que ya no regalará Quimiquitos y si lo quieren demandar, que lo hagan

Luis Guillermo Benítez Torres asegura que los muñequitos no tienen ningún fin electoral

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que ya no regalará llaveros con su figura, a los que denominó “Quimiquitos”, pero a lo mejor otras personas lo hacen, y si alguien lo quiere demandar por lo que ya entregó que lo haga, pero la ley es muy clara.

“Primero me regalaron a mí eso, me lo regaló una compañera y me gustó mucho porque le dije: lo único que le falta es panza, le digo, para que se parezca bien a mí, y después me regaló 30 ó 40, pues se me hizo fácil regalarlos a la gente, ni modo que los traiga yo para mí”, explicó.

