Alcalde de Rosario afirma estar dispuesto a comparecer ante el Congreso, por supuesto nepotismo

Tras señalamientos del Diputado Marco Antonio Zazueta, Manuel Antonio Pineda dice que no ha recibido ningún requerimiento oficial por parte del Poder Legislativo

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Luego de que el Diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zaueta, llevó a la tribuna del Congreso del Estado el caso de 30 personas sindicalizadas, entre ellas allegados al Alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, este último dijo que estaba dispuesto a comparecer.

No obstante, el Presidente Municipal manifestó que no ha recibido ningún requerimiento oficial, pese a que en el pleno el Diputado fue secundado por su par, la priista Ana Cecilia Moreno Romero, para que se llamara a comparecer a los actores en dicho proceso sindical.

“Vi dos intervenciones por algunos diputados, y decirles que no hemos recibido alguna notificación con alguna fecha pero con gusto vamos, yo creo que sería un gran foro para dar a conocer en el estado de Sinaloa, el gran logro que tuvimos en el municipio”, expresó.

Sobre el señalamiento del legislador de que se incluyó a la comadre, y también ex Alcaldesa, Martha Castillo, refirió que la parte oficial o el patrón no es quien da las plazas sino el sindicato, que no se crearon plazas sino que se cubrió una parte de las 70 que siguen sin ocuparse.

“Yo nunca he visto la palabra comadre en la ley y creo que cuando hay un posicionamiento en tribuna, que es la máxima casa del pueblo, y un lugar donde debe haber unas intervenciones de nivel, de altura, creo que hubo excesos en eso”, argumentó al eludir hablar de los funcionarios sindicalizados.

El Alcalde señaló que siempre ha sido respetuoso de los poderes, pero también solicitó respeto para la actividad de los ayuntamientos.

Comentó que lo que hay que destacar aparte de incrementar las filas del sindicato, es que se lograron modificar cláusulas dentro del contrato colectivo de trabajo que tienen a los municipios hundidos por la doble jubilación, es decir por el Ayuntamiento e ISSSTE.

“De no tomar cartas en el asunto, va a llegar un momento en que los municipios o cierren las puertas o tengan que liquidar a todo mundo porque van a ser inviables, el año pasado se pagó 54 millones de pesos aproximadamente en salarios de activos y de pensionados y jubilados pagamos 26 millones de pesos”.

Sobre las negociaciones con el sindicato, expuso que se logró que los nuevos sindicalizados se vayan tan sólo con la pensión del ISSSTE, y se jubilarán a los 65 años.

Concluyó que ir a la tribuna del Congreso en Sinaloa servirá para presentar una iniciativa de ley relativa a eliminar la doble jubilación en los ayuntamientos de la entidad.

“Creo que es tiempo de legislar en la materia y los diputados como guardianes y observadores de la buena aplicación de los recursos deben de ‘batear’ muy bien esta iniciativa que yo voy a llevar para que la hagan ley, para que ya se acabe en Sinaloa la doble jubilación”, concluyó.