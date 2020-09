Alcalde de Salvador Alvarado reporta que otra vez da positivo a Covid-19

Carlo Mario Ortiz Sánchez ya se había contagiado semanas atrás y hoy informó que otra vez contrajo el coronavirus

Reyes Iván Camacho

GUAMÚCHIL.- Carlo Mario Ortiz Sánchez, Alcalde de Salvador Alvarado, informó que nuevamente salió positivo a la prueba de Covid-19.

El Presidente Municipal comentó que este fin de semana pasado se realizó la prueba al presentar molestias en la garganta y ésta resultó positiva.

“Me siento muy bien, estoy aquí en mi casa, gracias a Dios estoy bien, me he hecho algunos estudios para poder ver cuál es mi condición, dicen los doctores que estoy bien, pero me tengo que seguir monitoreando y tengo que estar aislado”, dijo en entrevista virtual vía zoom.

Apenas el 30 de julio, Carlo Mario Ortiz Sánchez informó que se había hospitalizado tras resultar positivo al Covid-19, regresando a sus actividades el 10 de agosto luego de superar la enfermedad.

Ortiz Sánchez comentó que el miércoles de la semana pasada presentó el primer síntoma y le hicieron una tomografía que salió limpia, enseguida se hizo análisis de sangre para estar más tranquilo y estos salieron normales, pero el sábado se hizo la prueba, la cual resultó positiva.

“Analizando con los doctores, porque en las pruebas que me hice de control y las pruebas que tuve después siempre me aparecía como negativo, o sea que no se generaron anticuerpos de la primera vez que tuve mi primer padecimiento, por mi problema renal, eso es lo que me comentan los doctores”, manifestó.

El Alcalde de Salvador Alvarado agregó que si bien se ha comentado mucho que una persona que tuvo Covid-19 no se puede volver a contagiar, sus médicos le han comentado que sí se puede re infectar una persona.

“Se puede reinfectar, hay casos de mucha gente que está en esa situación y yo creo que ese es mi caso, es una reinfección”, expuso.

El Presidente Municipal alvaradense agradeció a la gente que está al pendiente de él y su salud, a su esposa e hijos, a sus doctores, al Gobernador y a sus amigos.

Ortiz Sánchez indicó que se estará comunicando con la ciudadanía a través de sus redes sociales.