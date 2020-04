Alcaldesa de Guasave llama a regidores donar un mes de sueldo

Un grupo de funcionarios de primer nivel destinarán dos quincenas de su salario para apoyar en la compra de insumos y equipos contra el Covid-19 para hospitales

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A solidarizarse con Guasave y su gente convocó la Alcaldesa Aurelia Leal López a los regidores de su municipio y donar un mes de su sueldo, como lo están haciendo ella y un grupo de funcionarios de primer nivel.

La Presidenta Municipal subrayó que si los ediles se deciden a apoyar esta causa lograrán robustecer la bolsa de un millón 500 mil pesos que tienen calculada reunir.

“Se hizo la propuesta a través de un grupo que tenemos los funcionarios de que teníamos que aportar y solidarizarnos con Guasave”, indicó.

Fue así como los servidores públicos respaldaron la propuesta y el recurso que reúnan se entregará al Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 que recientemente fue integrado, para que dicho organismo adquiera insumos y equipamiento que hace falta en los hospitales públicos de Guasave para proteger a los médicos que trabajan en la primera línea de combate contra la pandemia.

“La mayoría de los funcionarios de primer nivel van a aportar un mes de su sueldo, yo si es posible más, nosotros no venimos por dinero al Municipio, venimos a ayudar y lo vamos a hacer, porque esto es voluntario, les hacemos llegar esta invitación también a los regidores, que no estén ajenos a esto que está sucediendo”, manifestó.

Jorge Humberto Hernández Escobedo, Oficial Mayor del Ayuntamiento, detalló que son 13 funcionarios de primer nivel los que donarán un mes de sueldo y de los 12 regidores, solo tienen la confirmación de Diego Figueroa Bátiz.

Sobre la propuesta, el Regidor del PRI, Ramón López Graciano, comentó que está en la mejor disposición de sumarse a esta propuesta y donar un mes de su sueldo.

En el mismo sentido se manifestó la edil de Acción Nacional, Nidia Gaxiola Gutiérrez.

“Por supuesto (que me sumo), solo decirte que estoy a la espera de la llamada para ver el cómo y saber si es para mascarillas, gel o víveres. Por mi parte total disposición”, respondió.

Reynaldo Castro Angulo, presidente de la comisión de Salud, indicó que está de acuerdo con la propuesta de la Alcaldesa, pero necesitan ver la forma de cómo será operado.

“Yo estaría de acuerdo, pero la Presidenta no nos ha participado de ese proyecto, no ha hablado con nosotros, no nos ha llegado ningún comunicado al respecto”, aclaró la edil María Dolores Franco López.

Quien también se pronunció a favor de donar un mes de su sueldo para compra de insumos médicos fue Martha Yolanda Dagnino Camacho.

Subrayó que además ha estado adquiriendo despensas para entregarla a personas de bajos recursos que están pasando momentos muy complicados por la pandemia.