Alcaldesa de Tecate denuncia hostigamiento de Jaime Bonilla y el Secretario de Gobierno de BC

Tijuana.- La Alcaldesa de Tecate, la morenista Zulema Adams Pereyra, denunció ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, la actitud amenazante y hostigadora por parte del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, a través de su Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de acuerdo con el semanario Zeta.

En una reunión que sostuvo el jueves 2 de julio en la Ciudad de México con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Alcaldesa le explicó cómo recibió amenazas por parte del Gobernador, al votar su Cabildo el 12 de junio por mayoría absoluta, en contra del dictamen 37, que reformó los artículos 16,78 y 80 de la Constitución local, el cual determina que alcaldes, Síndicos y Diputados locales, harán campaña para la reelección sin solicitar licencia al cargo.

Además, que personalmente el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se apersonó en su oficina para decirle que por órdenes del Gobernador, ella y su Cabildo debían votar a favor una iniciativa que se discutiría y aprobaría en el Congreso del Estado, para reducir el mandato de la siguiente administración estatal –a elegirse en el 2021- a tres años, en lugar de los seis que corresponden, iniciativa que fue votada en contra el día 12 de junio, en una sesión en línea donde con 14 votos a favor y 10 en contra no alcanzó la mayoría calificada.

Sin embargo, el Gobernador insistirá en aprobar esa reducción en el próximo periodo de sesiones, pues la Ley les impide abordar de nueva cuenta en un mismo periodo una iniciativa que fue votada en contra.

Cuando la Alcaldesa le informó a Rodríguez Lozano que esa votación sería conforme a lo que su Cabildo determinara, el Secretario de Gobierno le dijo que no era necesario consensuar, pues era una orden directa del Presidente de la República, el reducir el siguiente mandato a tres años.

Zulema Adams insistió que no votaría por consigna y entonces Rodríguez Lozano la amenazó: que su reelección estaba en riesgo, que se atuviera a las consecuencias. Inmediatamente en los siguientes días, cinco asuntos llegaron contra la Alcaldesa.

1.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate le cortó el agua del Parque Los Encinos, el pulmón verde más emblemático del Pueblo Mágico.

2.- Le llegó un citatorio de la Fiscalía General del Estado para responder sobre una denuncia de la empresa Gasmart, referente a un adeudo por gasolina que data del año 2009, cuando el ayuntamiento era encabezado por Donaldo Peñalosa Ávila, del Partido Acción Nacional.

3.- Le llegó un requerimiento del ISSSTECALI, urgiéndola a pagar los 900 millones de pesos que el Ayuntamiento de Tecate adeuda por concepto de cuotas de los trabajadores, los cuales se han acumulado en varias administraciones municipales.

4.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también se presentó a presionarla con revisiones por no “contar con las medidas adecuadas” ante la contingencia por el Covid-19.

5.- Tanto ella en su oficina como su familia en la casa personal, han sido seguidos en un aparente espionaje.

“Ya vimos a Olga Sánchez Cordero, también vimos a Alfonso Ramírez Cuéllar, y mira, me andan siguiendo, me hacen violencia, ya me cayó el documento de la Fiscalía, del Jurídico, con lo de la Fiscal ya nos estaba esperando ISSSTECALI que quieren que les paguemos los 900 millones que debe el municipio, el corte del agua al Parque, y ya nos cayó hoy la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos están echando a todas las instituciones del Estado”.