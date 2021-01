Alejandro Camacho anuncia que busca precandidatura de Morena a la Alcaldía de Mazatlán

Aunque dijo que no es militante de Morena, busca la precandidatura de dicho instituto político a propuesta de y con el apoyo de los grupos morenistas

Belizario Reyes

El ex Alcalde por el Partido Acción Nacional, Alejandro Camacho Mendoza, anunció esta tarde que ahora busca la precandidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional.

"Quiero decirles que el motivo de haberlos convocado en esta ocasión es para informarles, anunciarles que su servidor participará como aspirante a la precandidatura de Morena para la Presidencia Municipal de Mazatlán y esto lo hago apoyado por algunos grupos morenistas que nos han propuesto y que por esto lo anunciamos, tomamos esa decisión", expresó Camacho Mendoza en conferencia de prensa en este puerto.

"Les quiero comentar que fue el caso del Comité del Pueblo Salva al Pueblo, que en su momento presidía el compañero Miguel Ángel Ramírez Jardines y que acordaron hacer unas propuestas, entre ellas la de su servidor, así como el Colectivo la Cuarta Transformación del cual es miembro el señor Jorge Mendoza Guerrero, que también ha hecho la propuesta y nos acompaña el señor Mario Hernández Morales, que fue quien en su momento me invitó a participar en el Movimiento de Regeneración Nacional, proponiéndome como promotor de la Soberanía Nacional en el año 2006".

Aunque dijo que no es militante de Morena, busca la precandidatura de dicho instituto político a propuesta de y con el apoyo de los grupos morenistas citados, que también apoyan la precandidatura de la actual Síndica Procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, y en caso de que ella resulte seleccionada como candidata, él le levantará la mano a ella.

Camacho Mendoza nació en este puerto el 16 de noviembre de 1955; se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara y fue Alcalde de Mazatlán por el PAN de 1996 a 1998, además de ser Diputado local de 1992 a 1995 y de 2001 a 2004, entre otros.

También dio a conocer que en 2016 se unió al Proyecto Alternativo de Nación del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 fue coordinador de la campaña del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres y actualmente forma parte del Consejo Directivo de El Pueblo Salva al Pueblo y del Colectivo 4T, agrupaciones morenistas que le brindaron su apoyo.

"En este momento estoy aceptando esta propuesta que nos hacen los compañeros y quisiera recordar con ustedes una frase de un político filósofo, Carlos Castillo Peraza, yo quiero decirles que en este proceso electoral, al menos ahorita interno, recordando a Carlos Castillo les diría' no quiero que me toque, pero si me toca quiero', es decir, no está condicionado a que si soy candidato sigo adelante, no, yo voy a seguir apoyando la Cuarta Transformación no como una ambición y un propósito de ser el candidato a fuerzas, no, sino que vamos como una propuesta más esperando que Morena elija a su mejor prospecto", continuó.

"No soy miembro del partido, cuando yo ingresé de alguna forma estaban suspendidas las afiliaciones y bueno, la cosa es que no soy todavía miembro del partido, pero soy un convencido de que este país necesita una transformación nacional tal y como lo propone el Presidente de la República", subrayó el ex Alcalde de Mazatlán.

"Volviendo a lo de no quiero que me toque, pero si me toca quiero, quiero decirles que de ser el candidato vamos a imprimirle todo el propósito, todo el esfuerzo, todo el trabajo para avanzar precisamente en este proyecto que está impulsando el Presidente de la República de transformar al país atacando la corrupción, acabando con la impunidad, atacando la pobreza y lograr un Estado de Derecho que realmente le dé ese cambio tan necesario a nuestro país".

También descartó que Morena esté fracturado porque son varias personas las que buscan la precandidatura de dicho partido a la Alcaldía de Mazatlán, sino que es la apertura que hay en el mismo.

"Esto no es fractura, es apertura que hay en Morena, ustedes lo vieron en el caso de la precandidatura al Gobierno del Estado, fueron 14 (aspirantes) y quiero decirles que en este momento lo estamos haciendo público porque como lo decía Miguel Ángel Ramírez Jardines, en su momento se va a seguir un procedimiento similar, entonces si hay ahorita 12 personas que nos vamos a anotar, y pueden surgir más, pues no todas van a ir a una encuesta, primero sería una selección de los perfiles más aceptables ", dijo, entre otros puntos.