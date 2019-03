Alejandro Ramírez dice que es falso que él haya financiado ataques contra AMLO en campaña

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de Cinépolis se desmarcó de las acusaciones que lo ligan a un ataque hacia el tabasqueño durante el pasado proceso electoral

Ciudad de México (SinEmbargo).- El director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, negó este miércoles haber formado parte de la campaña que buscaba a desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña electoral de 2018, que concluyó el 1 de julio con la elección del Presidente de la República.

Le declaración de Ramírez Magaña se da luego que su nombre apareciera dentro del texto titulado “Krauze operó contra AMLO”, escrito por Ricardo Sevilla para el sitio Aristegui Noticias.

En la información que se ha difundido sobre el caso, los denunciantes han mencionado a Cinépolis, del que Alejandro Ramírez es socio mayoritario. Pero no se le ha aludido de manera directa, como sí ha sucedido con el empresario Agustín Coppel.

De acuerdo con Ricardo Sevilla, Coppel sí financió el grupo que presuntamente atacó a López Obrador. El periodista y literato ha ofrecido incluso pruebas de que recibió pagos de una empresa de Coppel para participar en la “guerra sucia” contra AMLO. A Cinépolis sólo se le ha mencionado, de manera incidental, como también se mencionó a Germán Larrea.

Durante las pasadas elecciones presidenciales busqué siempre tener un acercamiento directo y sincero con todos los candidatos para discutir de manera abierta y transparente sus propuestas. Es falso que haya formado parte de una campaña para desprestigiar a alguno de ellos.

Ramírez fue señalado por Sevilla como parte “vertebral del proyecto antipejista”.

Entre sus argumentos, Sevilla compartió una captura de pantalla de una conversación sostenida con Fernando Ramírez, identificado como el “operador” del historiador Enrique Krauze, en el que identifican al dueño de Cinépolis como otro de los patrocinadores del proyecto.

“Buenos días, Ricardo. Te quiero pedir un favor. Ayer me hablaron de Cinépolis y me dijeron que tenían un productor disponible. Me dijeron que si les mandábamos el guión y las imágenes de los videos que no pudimos hacer, ellos lo hacen”, se lee en la captura de pantalla.

LA POLÉMICA

En un texto publicado en el sitio Aristegui Noticias, el editor, profesor, literato y traductor Ricardo Sevilla Gutiérrez reveló que fue contratado por Enrique Krauze para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

Ricardo Sevilla reveló que se trató de una “maquinación financiada por empresarios y coordinada por Krauze”, en la que, aseguró, él mismo trabajó durante 18 meses. “Mi tarea principal consistía en elaborar materiales –que tenían una forzada careta periodística– para atacar la imagen del político tabasqueño”, narró.

Krauze ha sido señalado también por la Diputada y ex coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, de manejar esta operación contra el mandatario. En su libro Juntos Hicimos Historia, expuso que el historiador participó en la fabricación de contenidos negativos contra el hoy Presidente López Obrador.

“Durante más de 18 meses trabajé en el equipo de Enrique Krauze en una estrategia antilopezobradorista para que el actual Presidente de México no triunfara en las elecciones que, finalmente –y pese a la despiadada campaña sucia que elaboramos en su contra–, terminaría ganando”, detalla Ricardo Sevilla.

“En octubre de 2016 fui reclutado por Enrique Krauze, director de Letras Libres y pagado por Coppel, a través de la A.C. Colección Isabel y Agustín Coppel, una asociación que presume estar comprometida ‘con la investigación y difusión del arte contemporáneo’”, dice.

“Mi tarea principal consistía en elaborar materiales –que tenían una forzada careta periodística– para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”, revela el escritor y académico.

Sevilla precisa que la oficina en la que trabajaban estaba ubicada en Calle de Berlín #245, en la Colonia Del Carmen, Alcaldía de Coyoacán. Pero también se llegaron a reunir en las oficinas de la revista Letras Libres.

La Diputada y ex coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo, ya había denunciado esta operación contra el mandatario en su libro Juntos Hicimos Historia, ahí expuso que Krauze participó en la fabricación de contenidos negativos contra el líder del Ejecutivo, algo que ha negado el escritor.

“Se presume que Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista de El Financiero y miembro del consejo editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krauze. La amistad entre el historiador mexicano y el empresario sinaloense era añeja y reconocida públicamente”, señala la funcionaria en su libro.

De acuerdo con Clouthier, la participación de García Ramírez, “personero de Krauze” consistía en preparar las investigaciones especiales contra López Obrador y sus cercanos. “Los contenidos que adolecían de soporte periodístico fueron a parar a la página Pejeleaks.org", indicó.

La morenista continuó: “Otro de los cometidos que tenía el equipo de Krauze-García Ramírez era realizar ‘investigaciones especiales’ que posteriormente eran publicadas, en formato de artículos de opinión, por diferentes columnistas que se presume fueron Fernando García Ramírez, Pablo Hiriart, Julio Madrazo y Ricardo Alemán, siempre caracterizados por su pensamiento antilopezobradorista”.

RAMÍREZ Y AMLO

Alejandro Ramírez es considerado como uno de los mexicanos más ricos del País. Junto con un grupo de 16 connacionales, concentra una riqueza de 141 mil millones de dólares.

El dueño de Cinépolis también fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) hasta el 18 de febrero, cuando fue sustituido por Antonio del Valle Perochena, empresario que lidera el Grupo Kaluz.

Durante su campaña, López Obrador señaló que los empresarios Alberto Baillères González, Germán Larrea, Claudio X. González, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio se reunieron con el panista Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato presidencial, y acordaron pedirle al Presidente Enrique Peña Nieto apoyar al panista.

“Le dijeron (los empresarios) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña porque eso tenía molesto a Peña, y que por eso no se hacía el acuerdo y entonces Anaya les dijo, en esa reunión, que lo ayudaran; Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y poniendo a Anaya”, mencionó el tabasqueño.