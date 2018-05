Alex Coppel: autor, intérprete e ingeniero industrial - Noroeste

DÍA DEL ESTUDIANTE

Alex Coppel: autor, intérprete e ingeniero industrial

El cantante mazatleco prepara su primer disco, a la par termina su carrera en Ingeniería Industrial

Fernando Espinoza

“Soy buen estudiante” asegura Alex Coppel, quien prepara su primer disco, que será con temas de su autoría, sin restar importancia a su preparación como ingeniero industrial.

El cantante está en la etapa más fuerte de su carrera universitaria, en un año culminará sus estudios, pero en el camino cumplirá otra de sus metas, pues en un par de meses sacará su primer disco, así trascenderá de los covers a promover su propio material.

Alex adelantó que su primer sencillo ya está listo, se trata “¿Cómo te llamas?”, un tema en el que compartirá micrófonos con “El Crimen”, uno de los referentes en rap local, quien además es coautor de la canción.

“Es difícil estudiar y dedicarte a la música, y más en esta etapa. Hace dos meses que formo parte de Lizos Music y ahora tengo que trabajar más duro y aprovechar el respaldo de esta empresa, ya estamos armando mi primer disco, donde vendrán temas escritos por mí. Afortunadamente, estudiar en Tecmilenio me ha permitido llevar algunas materias en línea y eso me da espacio para componer, ensayar y presentarme, pero sin descuidar la escuela. Soy buen alumno, aquí donde me ves”, compartió Alex Coppel en entrevista para Noroeste.

Aunque al principio Alex tenía la intención de estudiar alguna carrera relacionada con la producción musical, no le fue posible, pues tenía que trasladarse a otra ciudad.

Sin embargo, no se arrepiente de la decisión que tomó, su preparación le ha servido para formarse como ciudadano, aprender cosas nuevas e incluso no está cerrado a la idea de dedicarse a algo relacionado con la ingeniería industrial, pero por el momento la música es la que le roba el sueño.

Le apostará al reggaetón

El cantante admira a Sebastian Yatra, Maluma y J Balvin, uno de sus sueños es cantar junto alguno de ellos en especial con Yatra, en su disco se verá reflejado las influencias del género urbano.

“Claro que voy a seguir cantando algo de baladas y pop, pero quiero hacer algo con el reggaetón y sonidos latinos. Me encantaría cantar algún día con Sebastian Yatra, me gusta mucho su música y lo que hace, pero ahorita me enfocaré a que empiecen a escuchar mi música en todo el país”, compartió.

Su dueto con “El Crimen” no es la única colaboración que tiene para promover, la semana pasada estrenó dos canciones a dueto con la cantante culicanense Carolina Ross, juntos de forma acústica grabaron “Tiempo”, un éxito de Los Recoditos, y “Échame la culpa” de Luis Fonsi. A solo seis días de su publicación los videos ya tienen mas de 90 mil y 30 mil reproducciones respectivamente.

Gusto por la composición

Alex escribió su primer canción cuando cursaba el primer año de secundaria, y hasta la fecha es una actividad que lo relaja y lo despega por un momento de la realidad.

“Yo tenía como 12 años cuando escribí mi primera canción y la sacamos como sencillo, yo estaba en un grupo junto con dos amigos llamado Praia, y en algún momento nos llegaron a identificar aquí en Mazatlán gracias a esa canción que llamó ‘Gracias a ti’”.

Alex está consciente de que talvez pueda escribir 30 canciones y sólo una salga al público, y tal vez no sea un éxito, pero reconoce que todo se logra a base de constancia y trabajo.

Siga a Alex en Instagram y Facebook como @alexcoppelp y disfrute de sus grabaciones en el canal Lizos Music.