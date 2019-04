Alex Verdugo dispara su tercer jonrón de la campaña en triunfo de Dodgers

LOS ÁNGELES._ Ross Stripling lanzó ocho sólidas entradas para rescatar a un agotado bullpen, Joc Pederson y el mexicano Alex Verdugo dispararon cuadrangulares y los Dodgers de Los Ángeles superaron 7-1 a los Cerveceros de Milwaukee para frenar una racha de seis derrotas.

Los Dodgers evitaron ser barridos en series consecutivas por primera vez desde 2017, la última ocasión en que perdieron siete partidos en fila.

Los Ángeles lidera la Liga Nacional con 35 cuadrangulares y ha sacudido jonrones en 15 de 17 partidos.

Stripling (1-1) logró su primer triunfo en su cuarta apertura de la campaña. El derecho no firmó su primer ponche hasta el sexto inning y en su lugar retiró a 14 de sus primeros 17 enemigos con rodados o elevados. Permitió una carrera con cuatro hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

