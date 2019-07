Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex, ocultÃ³ cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros

Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex, ocultó cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros

Según una investigación, en su declaración de bienes realizada en enero del 2017, antes de ser candidato a la gubernatura del Edomex, Del Mazo Maza omitió su relación con el banco andorrano

Noroeste / Redacción

Alfredo del Mazo Maza, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gobernador del Estado de México (Edomex), ocultó en el año 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Así lo señaló el diario español El País, en una investigación especial firmada por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, la cual reveló que en aquella época, Del Mazo Maza era solo Alcalde de Huixquilucan, y que a la vez figuró como “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos de dicha entidad financiera.

Sin embargo, en su declaración de bienes realizada en enero del 2017, antes de ser candidato a la gubernatura del Edomex, Del Mazo Maza omitió su relación con el banco andorrano, así como la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de estacionamientos.

Siempre según el rotativo, Del Mazo Maza o un representante del político mexiquense comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros, de los cuales 2.5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según se asentó en un acta confidencial de la BPA, fechada el 25 de mayo del 2012.

El documento fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que lleguen a la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta.

Según El País, en la BPA, banco intervenido en el año 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

El diario también informó que los 1.5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo Maza fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015, y las autoridades judiciales de dicho principado, investigó al ahora gobernador del Edomex, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El medio europeo abundó que las pesquisas sobre este presunto delito han durado dos años, y, según fuentes judiciales citadas por El País, las indagatorias se acaban de archivar, además de que los 1.5 millones de euros embargados han sido liberados.

El rotativo explicó que para condenar a alguien por blanqueo de capitales en Andorra, la justicia de dicho país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, es decir, el origen ilícito del dinero, en este caso los 1.5 millones de euros, el equivalente a 21 millones 359 mil 750 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Según El País, en el caso de Del Mazo Mazo, las autoridades judiciales mexicanas (no cita cuáles) abrieron en el año 2018 “diligencias”, pero después emitieron la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitieron este documento a la Justicia andorrana, a través de un fiscal especial mexicano, del cual el diario no indica el nombre.

“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, le dijo a El País una “fuente oficial mexicana a que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato”.

El acta interna del banco que menciona al gobernador mexiquense advertía de que en 2012 Del Mazo Maza era alcalde del municipio de Huixquilucan, y que poseía el 10 por ciento de las acciones de la compañía de estacionamientos Pumasa SA de CV.

El mismo documento, citado por El País, indicaba que Del Mazo Maza consiguió las participaciones de Pumasa “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”. Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo Maza ni Madariaga figuran como accionistas de dicha empresa, y solo aparece uno de los hermanos de este último, de nombre Rodrigo.

Según el rotativo español, la cuenta representada por Del Mazo Maza en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez, director ejecutivo de Intellego, empresa dedicada al proceso y la gestión de Tecnologías de la Información (TI) para “clientes medianos y grandes”, con saldos de 503 mil 582 euros y un millón 190 mil 957 dólares, respectivamente.

Los tres, incluido el gobernador, fueron sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno, magistrada que desde el 2018 ha requerido información a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), misma que respondió que “no ha lugar a la acción penal”.

Por otra parte, Canólic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las “argucias” de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR, para no responder a las peticiones de auxilio judicial de Andorra.

Siempre según El País, además de la sociedad holandesa Abeodan Corporation, a Del Mazo Maza se le ha investigado también por su relación con la cuenta andorrana a las siguientes mercantiles instrumentales: Brookside Foundation (panameña), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA.

También se investiga la relación del ahora gobernador mexiquense, así como de Madariaga y Graniello Pérez, con Luis Pablo Laplana, que en 2012 ocupaba el cargo de director de la División Internacional de la BPA, y que fue procesado en septiembre con otras 27 personas por el caso PDVSA, que indaga un expolio en la petrolera venezolana a manos de “ex jerarcas chavistas”.

El banco destaca en su informe confidencial que el actual mandatario mexiquense es primo del expresidente Enrique Peña Nieto, e hijo y nieto de los gobernadores de la misma entidad, Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez. “Su familia se ha dedicado desde generaciones a la política”, indica la entidad en su acta 5/2012, donde también se refiere en un gráfico a los “intereses inmobiliarios” de Del Mazo Maza, de 43 años de edad.

Al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, en septiembre de 2005, Del Mazo Maza fue designado como Director General de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa, que después sería convertido en el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME).

El 18 de mayo de 2008, Peña Nieto nombró a Del Mazo Maza como Secretario de Turismo del Edomex. Luego, del 1 de enero de 2015 al 26 de enero de 2017, el ahora gobernador mexiquense fue presidente municipal de Huixquilucan. Ya con su primo en la Presidencia de la República, fue designado como Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), en diciembre del 2012.

El 6 de enero de 2015, Del Mazo Maza dejó su cargo como director general de Banobras para registrarse como precandidato a la diputación federal por el Distrito 18 del Estado de México. El 7 de junio de 2015, como candidato del PRI obtiene el triunfo por mayoría relativa, para formar parte de la LXIII legislatura.

De septiembre de 2015 al 26 de enero de 2017 se desempeñó como diputado federal, periodo en el que estuvo al frente de la coordinación de la fracción parlamentaria del PRI del Estado de México. Asimismo, fungió como presidente de la Comisión de Infraestructura y la de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro.

El 29 de marzo de 2017, Del Mazo Maza se registró ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidato a la gubernatura del Estado de México por parte del PRI, misma que ganó, por lo que el 8 de agosto del mismo año recibió la constancia de mayoría.

El País recordó que el BPA fue el banco elegido por otros dirigentes priistas para ocultar sus fondos, entre ellos, el fallecido diputado sinaloense y ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa entre 1999 y 2009, Óscar Javier Lara Aréchiga, quien manejó una cuenta en dicha entidad con seis millones de dólares y movió a través de Panamá y las Antillas Holandesas un total de 16.8 mdd.

También figura en la lista Francisco Arroyo Vieyra, quien entre 2012 y 2013 presidió la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión y que fue embajador de México en Uruguay hasta noviembre pasado. El ex senador por Guanajuato depositó en dicha institución financiera 1.2 millones de dólares.