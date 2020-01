Alfredo Ríos Galeana, asaltante de bancos y enemigo público número uno, muere a los 69 años

El famoso asaltante de bancos fue especialista en fugas y tuvo una bien ganada fama por sus escapes espectaculares de prisión

Sinembargo.MX

16/01/2020 | 09:51 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Alfredo Ríos Galeana, conocido como el “enemigo público número uno” durante los años 70 y 80, murió a causa de una infección en la sangre.

El famoso asaltante de bancos fue especialista en fugas y tuvo una bien ganada fama por sus escapes espectaculares de prisión.

El asaltabancos, también apodado “El Charro del Misterio” o “El Feyo”, falleció en un hospital el pasado diciembre a los 69 años, mientras cumplía una sentencia de 25 años de prisión que le fue dictada en 2009. En sus últimos años se dijo creyente de Jesús y decía que el cristianismo cambió su vida.

Alfredo Ríos nació en Arenal de Álvarez, Guerrero, el 28 de octubre de 1950 y fue ex militar, ex policía y ex comandante del Batallón de Radiopatrullas del Estado de México.

En octubre de 1974, Ríos Galeana fue detenido por el Servicio Secreto del entonces Distrito Federal, uno de los primeros servicios de inteligencia en México, y acusado por robo, asociación delictuosa y portación de arma de fuego.

En un primer momento fue llevado preso a la antigua cárcel de Lecumberri para después ser trasladado al Reclusorio Oriente. Obtuvo su libertad el 4 de diciembre de 1976, según la información disponible.

A finales de agosto de 1981, el coronel Francisco Sahagún Baca, quien dirigía la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), logró recapturar a “El Charro del Misterio” y a otros cuatro miembros de su banda criminal.

En esta ocasión, fueron encarcelados en la prisión de Pachuca, de donde meses más tarde se fugó Ríos Galeana; así lo haría en dos ocasiones más.

En 2005 fue detenido por última vez en Los Ángeles, California, cuando intentaba realizar un trámite con un nombre falso, y extraditado a México.