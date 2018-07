Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Desde la semana pasada, con el anuncio del Alcalde electo, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, de que Raúl Rico González, actual director del Instituto de Cultura de Mazatlán, queda fuera de su equipo de trabajo para su periodo, ha causado opiniones de personas involucradas en el quehacer cultural y artístico del puerto, como del público en general. No nos queda la menor duda que el trabajo que se ha realizado en Cultura, desde 2011, ha sido impresionante y ha dejado huella; el nivel de los espectáculos de festivales y temporadas anuales ha estado a la altura de algunos de los que se presentan en las grandes urbes, como Nueva York, de acuerdo con comentarios que, en su momento, nos compartieron asistentes extranjeros, y como ellos mismos han dicho, a precios más accesibles que en esos lugares y con la misma calidad. El Carnaval de Mazatlán ha estado catalogado como uno de los mejores en el mundo, entre los de Río de Janeiro, Venecia y Nueva Orléans, y ni se diga el Tianguis Turístico, que ha sido el mejor de los que se ha realizado, en el que Cultura organizó la parte inaugural y la cena con un desfile carnestolendo que impresionó a propios de nuevo y, con más razón, a los visitantes. Las escuelas del CMA han dado grandes talentos en música, canto y danza, que ahora incursionan en reconocidos escenarios del mundo. Todo esto ha puesto a Mazatlán en un lugar preponderante como destino cultural también por toda la actividad que se desarrolla a lo largo del año, cosa que no se ha hecho de la noche a la mañana, sino a base del esfuerzo de muchas personas en muchos años. Entonces, la nueva administración que llevará las riendas del Municipio, creemos que está conciente de la importancia de este renglón en la vida local, que es uno de los grandes atractivos, incluso para los residentes extranjeros. El equipo de trabajo de los últimos años ha marcado una impronta y cierto estilo, por ejemplo en la imagen del Carnaval, que por cierto, el instituto no es solo eso, pues realiza una amplia gama de actividades, aunque la gente, de entrada, piense en la máxima fiesta popular, ¿que hay muchas cosas por hacer? De eso no cabe duda, como tampoco dudamos que hay personas con mucha capacidad y talento para llevar las riendas de la vida cultural de Mazatlán, a través del instituto, claro que debe haberlas y se merecen también la oportunidad, que tengan capacidad para gestionar y administrar una dirección que conlleva muchos aspectos durante todo el año, pues Mazatlán es uno de los lugares con más actividad artística del que sabemos en el noroeste del País, y esto no solo se debe mantener, sino crecer y mejorar para continuar con ese plus, por lo que es un trabajo de mucho trabajo y temple, pero que ha otorgado un sello característico al puerto como destino turístico.

La que anda de turista por la Madre Patria es Libia Zulema Farriols, quien se fue al otro lado del Atlántico a pasar las vacaciones de verano en compañía de familiares, entre ellas, algunas primas, que se unieron para realizar este viaje y seguro les dejará muy buenos recuerdos, pues conocer otros lugares deja una enseñanza de vida, experiencia que se disfruta más cuando se comparte con los seres queridos. ¡Buen viaje!

Otra viajera, quien disfruta de un clima más benigno, lejos del calor que ha asolado al puerto en estos días, es María Esther Juárez de Letamendi, quien recorre los bellos paisajes de Alaska, que se ponen verdes en esta época del año. A recargarse de frescura para su regreso a la calidez de este trópico.

Pero quien goza de los climas cálidos, máxime si tienen que ver con el mar, es Gabby Páez Milán, a quien ya hemos visto luciendo su figura en traje de baño, gozando del sol de las playas de California, a bordo de veleros, en las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, que parece toda una modelo.

Para ser un modelo como agente de bienes raíces, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios invita a un curso de inducción a ese sector a todas las personas interesadas en incursionar en él. El curso no tiene costo y se impartirá en el Salón Arrecifes del Hotel Olas Altas Inn, el viernes 20 de julio, de nueve de la mañana a una de la tarde. Los informes están al teléfono 992 0292. Una excelente oportunidad de aprender para trabajar en un sector que tiene un gran auge.

Un gran inicio de fin de semana deseamos a Lucía García de Morales, quien el viernes estará celebrando su cumpleaños al lado de su familia y amistades, así como de damas con las que ha colaborado haciendo labor para mejorar a sectores vulnerables de la comunidad mazatleca, por lo que desde aquí, le deseamos lo mejor. ¡Felicidades anticipadas!

Muchas felicidades a todos los atletas mexicanos que hicieron brillar a nuestro País en diversos campeonatos y torneos internacionales, mientras ocurría el Mundial Rusia 2018, como la Selección Mexicana de Natación Artística, que ganó siete medallas de oro en la Serie Mundial de Natación Artística; Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya, oro en clavados sincronizados en 3 metros en el Grand Prix de la Federación Internacional de Natación; Ahtziri Sandoval, oro en barras asimétricas en el FIG World Challenge Cup; la Selección Nacional Mexicana de Futbol Americano fue campeona en el Mundial Universitario de Futbol Americano, además de quie Alegna González y Roberto Vilches ganaron el oro en 10 kilómetros de caminata y en salto de altura, respectivamente, en el Campeonato Mundial Sub 20 de atletismo. Digno de mencionarlos y nuestro reconocimiento por su esfuerzo, más mexicanos como ellos, que son ejemplo para todos nosotros.

