Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Este domingo pasado, a las cuatro y media de la tarde, llegaron a Escuinapa personas que vienen en la caravana de migrantes centroamericanos. Alrededor de 350 personas venían procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. La semana pasada, tocamos ese tema en este espacio y comentamos que las condiciones de vida en esos países son indignas: pobreza extrema, violencia y falta de oportunidades, pero también argumentamos que el ingreso de la primera caravana no fue de lo más legal, pero aún así, los mexicanos han respondido soldiariamentey ahora, en el sur de Sinaloa, DIF Sinaloa y otros organismos de los tres niveles de Gobierno, los apoyaron con agua y alimentos para que siguieran su recorrido al norte. Los migrantes comentaron no temer a las fuerzas armadas de Estados Unidos, que ya están apostadas en la frontera, pues su objetivo es solo mejorar su vida. La mañana de este lunes, en un noticieo televisivo matutino, Alexandra Hass, presidenta de Conapred, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, explicó mitos y realidades de esta caravana, diciendo que los ni los mexicanos son todos delincuentes, como se dice a veces en otros países, ni los centroamericanos son todos así, como ahora se les está diciendo en México, por lo que es importante combatir estos prejuicios, pues son personas, como muchos mexicanos que han migrado a Estados Unidos, que quieren vivir en paz, tener un trabajo y escuela para sus propios hijos; nada muy distinto a lo que muchos compatriotas han buscado en algunos periodos de la historia de México. Agregó que la cuestión económica en el País no es la falta de recursos, sino la mala distribución de la riqueza y esto es un desafío: distribuirla equitativamente. Puso de ejemplo que en la decáda de 1980, México aceptó a 50 mil refugiados guatemaltecos y aún así, este sigue siendo un país con una tasa baja de migración, por lo que con 120 millones de habitantes, 7 mil o más miles de personas de la Caravana, si se fueran a quedar, con las políticas de integración correctas nacionales, sí se puede, pues es un país grande y es la décimo tercera economía, además que se han hecho estudios y la migración promueve la innovación, el desarrollo económico, el empleo y con un buen trabajo de esas políticas, la migración es, al final, un intercambio cultural que enriquece a ambas partes, por lo que ella invitó a las personas a abandonar expresiones discriminatorias y clasistas que hen proliferado en las redes sociales sobre la Caravan, ya que es una oportunidad para México de dar una buena cara, ya que los migrantes vienen hasta con afectaciones en su salud por el viaje en la búsqueda de una vida mejor que no pueden encontrar en su propia tierra como miles de mexicanos lo han hecho, contribuyendo a la riqueza de Estados Unidos y mejoran el nivel de sus familias en México.

Y para mejorar una casa de Dios, este sábado 17 se realizará el desayuno anual del Templo de San José de Aguaverde, en El Rosario, a partir de las nueve de las nueve mañana en el Restaurante La Palapa del Mar, donde por 250 pesos, además de un desayuno regional, habrá rifas de regalos y otras sorpresas. Los informes están en el celular 122 4745, pero de seguro habrá todavía boletos disponibles a la entrada del evento.

Un evento también solidario, se realizará el viernes 16, nada menos que con el cantante Jorge Echeagaray, ganador del segundo lugar en la Categoría Bel Canto, del concurso de canto Olivia Gorra 2018, que se realizó en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México, quien se presentará en el Asilo de Ancianos La Inmaculada, con el espectáculo “Al son del mariachi”, a las ocho de la noche. La cooperación es de 150 pesos, a beneficio del hogar de los abuelitos que ahí residen.

Otro albergue, la Ciudad de los Niños, será el lugar donde se efectúe el desayuno anual del Club Rotario Mazatlán Norte, con el propósito de reunir fondos para su evento la Navidad de los Niños, que se efectúa en diciembre en la Cancha Germán Evers. Este es un evento con boletos agotados y la agrupación da las gracias a las personas, que con su donativo, ayudarán a que muchos pequeños tengan una Navidad feliz.

Muy feliz, Rocío Fuentevilla de De Rueda festejó su cumpleaños anoche, en compañía de amigas, en un restaurante de cocina italiana, donde estuvo de lo más felicitada, pero por supuesto que desde temprano, su Chacho de Rueda Cevallos, y sus princesas, Mía y Andrea, fueron los primeros en desearle lo mejor. ¡Felicidades, Rocío!

Felicidades a los artistas que participaron en la edición 18 de NorArte, que organiza Noroeste en coordinación con La Gran Plaza y el Instituto de Cultura, y este domingo 18 es el último día de la exposición en el centro comercial. Si aún no ha ido ver las obras, aún puede hacerlo. En lo partícular, dos piezas nos atrajeron a simple vista, pues “engañan” el ojo: Felicidad, de José Luis Tirado Lizárraga, que parece fotografía de lo real que está logrado este óleo sobre tela; mientras la segunda que nos cautivó fue por efecto contrario, pensamos que era pintura y es una fotografía, La marea de la vida, de Nadia Míriam Verde Osuna. No deje de visitar la exposición y elija su obra favorita.

Una exposición pictórica, “Los ovnis de las 3 Islas de Mazatlán”, de Arturo de la Vega, se inaugurará a las siete de la noche de mañana en el Museo de Arte de Mazatlán y la entrada es libre para apreciar los 80 trabajos que ahí se mostrarán, inspirados en la creencia de vida más allá de las estrellas.

Y habrá observación de estrellas la noche de este sábado, en el Parque Ciudades Hermanas para divulgar la astronomía y reunir a interesados en ella. Esto se hace de manera simultánea en todo el País, totalmente gratuito y abierta a todo público. La actividad será de cinco de la tarde a nueve de la noche, para aquellos que se sientenatraídos por la belelza y misterios del cosmos.

Ese mismo dia, a las ocho de la noche, una estrella de las letras sinaloenses “resucitará” en Casa Haas, Inés Arredondo, con la puesta en escena Inés, entre cuentos y pasiones, de la compañía Ensamble Liera Teatro, dentro del Festival Cultural Puro Sinaloa y con entrada libre.

Y libres somos todos de hacer con el dinero lo que queramos, o a veces, gastar el dinero que no tenemos, pues del viernes 16 al domingo 19 es el Buen Fin, que se supone es el más barato del año, aunque nosotros hemos visto las cosas a precios similares que el resto del año, solo que con mayores facilidades para adquirirlas.Claro, como buenos mexicanos, no nos podíamos quedar atrás de la costumbre de Estados Unidos de su tradicional Viernes Negro, que todo alllá sí esta muy barato un día después de la celebración de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jeuves de noviembre. Así que a disponer del dinero y del crdito con cuidado, pues la situación financiera en el País ha estado teniendo descalabros en semanas recientes.