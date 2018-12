Columna Mazatlán

Algo Maz

Lo que acontece en Mazatlán en la columna de Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

¿Vivimos en un mundo bastante convulsionado o muy comunicado? Es increíble la cantidad de información que nos llega, generalmente malas noticias que inundan las redes sociales, “fuente de sabiduría” de la mayoría de las personas, que no se leen a profundidad, sino se da un vistazo porque hay muchas cosas extras para fijar nuestra mirada por otros instantes más y, de una veloz ojeada también, “enterarnos” que si revocaron la suspensión de Ley de Remuneraciones, que si los migrantes continúan llegando a Tijuana y hacinándose en los albergues, que si los damnificados de “Willa” en Nayarit aún siguen sufriendo las consecuencias, que si París sigue convulsionándose con las manifestaciones de miles de Chalecos Amarillos que piden la renuncia de Emmanuel Macron, el Presidente de Francia, que si el Gobernador Quirino Ordaz no quiere hablar sobre la planta de fertilizantes, que si las escandalosas tomas de agua clandestinas que Jumapam ha estado sacando a flote, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega cualquier intervención en la elección para Gobernador en Puebla, que si más inversionistas rechazan recomprar bonos del aeropuerto, que si las políticas de Donald Trump antimigratorias laceran los derechos humanos o son justas para proteger a su país. También está el otro lado de la moneda, seriefilos que mueren por conocer los títulos de los episodios de la nueva temporada de “Stranger things” o ver el avance de la nueva película de “El Hombre Araña”, admiradores que mandan tuits a la NASA para que rescate a “Tony Stark” (El Hombre de Hierro), preocupados por la suerte del héroe de Marvel, que si la película “Roma” es o no autobiografía de Cuarón o quién ganara el Reto 4 Elementos en apoyo al Teletón. Tan solo con escribir esto, nos perdimos en un mar de confusión, en el que no se concentra uno y, por lo tanto, no se llega al fondo de las cosas para conocerlas, pero así es como funciona en la vida actual: opinamos sin conocer bien el tema, pero siempre buscando, aparentemente, imponer nuestro punto de vista, escudados en que lo leímos, pero no analizamos y, mucho menos, comprendemos, como una especie de conocedores de todo, pero expertos en nada. Como cuando la gente, hace años, compraba libros o enciclopedias para llenar libreros a manera de decoración y conocían los títulos, pero no sus contenidos. Extrañamos los tiempos en que escuchábamos atentos a nuestros mayores porque estaban informados, pues leer el periódico de principio a fin lo hacían en una sentada por la mañana, luego intercambiaban comentarios entre amigos y vecinos en la plática por la tarde; información respaldada por sus experiencias de vida, pues habían atravesado por incontables situaciones en carne propia que los habían “curtido”. Ahora, sentimos que la gente discute, en el buen y original significado de la palabra, no por ampliar su acervo, sino porque le molesta que alguien piense contrario a su opinión, basándose en información con la que se toparon, incluso, accidentalmente, “navegando” en sitios de Internet o redes sociales, frente al celular, que es donde se pasa la mayor parte del tiempo y es la única referencia que se tiene como experiencia, la cual ha sido reducida a un rectángulo de cinco pulgadas, pues por ir sumido en ese aparato, sin el cual ya no concebimos la vida, esta nos pasa de largo.

Y para proporcionar un mejor nivel de vida a sus beneficiarios, el Asilo de Ancianos La Inmaculada tendrá su desayuno recaudatorio este sábado 15 de diciembre en el Hotel Royal Villas, a partir de las ocho y media de la mañana, y por 250 pesos, además de un amplio bufet, está la oportunidad de ganar bonitos artículos en la rifa de regalos. Así que a cooperar con los abuelitos que ahí residen para que sigan teniendo un hogar digno, que los atiende.

Un hogar de la cultura, el Museo de Arte Mazatlán iniciará el Festival de Pastorelas justamente hoy y concluirá el viernes. Son tres días en que CBTIS 51, el Grupo Teatral Genio y Figura y la Upsin presentarán estas puestas en escenas, típicas de México en temporada navideña, en el patio del lugar. La cita es a las siete de la noche y la entrada es de 50 pesos por cada pastorela. Una propuesta ideal que, además de divertir, conserva las tradiciones mexicanas para las generaciones venideras.

Una nueva generación de licenciados en Derecho salió del ITESO en Guadalajara, de la cual forma parte la mazatleca Angie Gómez Llanos Escutia, para orgullo de toda su familia, en especial su mamá, Angelina Escutia, quien viajó a la Perla Tapatía para estar presente en este importante acontecimiento. ¡Felicidades a la flamante abogada!

Las felicitaciones también son para dos bellas que mañana estarán de manteles largos por sus cumpleaños: la Reina de los Juegos Florales de 1990, Libia Zulema Farriols, y Marisol Portugal, quien por cierto, hace poco contrajo matrimonio con Rafael Martínez de Castro. Para ambas, los mejores deseos para que mañana sea uno de los más grandes días.

Un gran evento es el que está afinando detalles, Noche de Luz, con voces sinaloenses de la ópera, como la del barítono José Adán Pérez, la mezzo soprano Sarah Holcombe y la soprano Rebeca de Rueda, en la compañía musical de Michiyo Morikawa, al piano. Este espectáculo tiene el propósito de apoyar al Patronato Parque Natural Faro de Mazatlán, para la conservación y mejoramiento de este atractivo. Y se realizará el 20 de diciembre en el Observatorio Histórico, en el Cerro del Vigía, a las seis de la tarde, pero a las cinco, se ofrecerá un coctel, que estará enmarcado por el atardecer, por lo que se recomienda llegar antes para disfrutar ese paisaje, precediendo al concierto, que será cobijado a la luz de las estrellas. El boleto tiene un valor de 800 pesos y está disponible en el Restaurante La Tramoya, en el Centro Histórico, y al teléfono 669 916 5393. El repertorio incluirá arias de ópera, canciones mexicanas y de Navidad. Sin duda, será considerado un gran evento de este año, justo antes de que finalice.

También una velada musical que se está preparando es el concierto navideño a beneficio de la Parroquia de Cristo Rey, en el que participarán la maestra y soprano Gabriela Vadillo, la mezzo soprano Mariela Angulo, el tenor Jorge Echeagaray y el pianista Pablo López. El recital iniciará a las ocho de la noche del 22 de diciembre en ese sagrado recinto y la entrada tiene un costo de 50 pesos. Informes y venta de boletos en el celular 669 179 7460 y en la oficina parroquial.

Ya estamos de lleno en las festividades de Navidad y es hoy cuando inicia lo que conocemos como el Guadalupe-Reyes, con la celebración de la Virgen de Guadalupe en este día y concluye con el Día de Reyes, así que a prepararse para este maratón de reuniones entre amigos y familiares, posadas con los compañeros de trabajo y a disfrutar lo más sanamente que se pueda, lo cual incluye también la economía.