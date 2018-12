Columna

“Regale afecto, no lo compre. Lo importante es convivir. Trabajo le cuesta ganarse el dinero y no regresa si lo deja ir. No abra la cartera, abra el corazón. Regale afecto, no lo compre”. Eso decía la canción de un comercial del Instituto Nacional del Consumidor, que se transmitía por estas fechas en televisión nacional en 1982. Estaba protagonizado por marionetas con indumenttaria típica mexicana, que se daban demostraciones de afecto entre ellas. El objetivo era hacer conciencia entre la población de utilizar bien su aguinaldo, tan esperado todo el año por la mayoría de los trabajadores. Entonces, los niños se tenían que portar bien y obtener buenas calificaciones para merecer su regalo de Navidad, que por cierto, no les “amanecía” todo lo que pedían, a diferencia de la actualidad, en que los papás cumplen el capricho de sus hijos cuando se lo piden, sin importar que se tengan que endeudar... más. Lo decimos porque hemos sido testigo de ese tipo de situaciones. Qué lejos está ese comercial de hace 36 años, patrocinado por el Gobierno federal, buscando que los empleados hicieran rendir su aguinaldo. Ahora, es precisamente el Gobierno el quie que promueve y fomenta el consumismo-endeudamiento de la población, promocionando que el aguinaldo se adelante para que la gente pueda comprar en el Buen Fin, en noviembre, o se quede con deudas de hasta 18 meses con los más diversos servicios de crédito, pareciendo que tiene pacto con el comercio nacional para incentivar la “necesidad” de gastar, sobre todo, en tecnología. Podríamos decir que el Gobierno es un cómplice de esta práctica en una copia, por supuesto que no barata, pero sí mal hecha, del Viernes Negro estadounidense. Pero la Navidad, mayormente en el mundo occidental, es una temporada para comprar regalos y quedar bien en los intercambios o lo que se va a obsequiar a los seres queridos, principalmente a los hijos, quienes son felices con un celular. De hecho, el año pasado, vimos a una sobrina llenársele los ojos de lágrimas cuando recibió un iPhone en Navidad, que no era el modelo más reciente porque el papá lo obtuvo gratis al renovar su plan, y eso que ella ya tenía celular, ¡pero no era un iPhone, pues! De hecho, a ella no le conocíamos que pudiera emocionarse así. Claro que todo ese día, no convivió prácticamente con la familia; estaba absorta en su nuevo dispositivo, el juguetito de esta era para chicos y grandes. También hay las más diversas peticiones de obsequios en esta temporada por parte de los hijos, pero hay que reflexionar por qué o quién lo hacemos, si por complacer al peque o al ego de uno al poder proveerle con ese satisfactor material en lugar de abrir su corazón con afecto.

Llena de afecto es, como sin duda, Cristina López Puerta Medina pasará su cumpleaños hoy, especialmente recibiendo el amor de sus hijos, Emilia y Matías Rochín, que de seguro ya le desearon lo mejor desde temprano, al igual que el de sus papás, Trinibel Medina y Alfonso López Puerta; sus hermanos, demás familiares y amigos. Desde este espacio, también le mandamos felicitaciones y ¡feliz cumpleaños!

Feliz tarde y noche tendrán mañana los conocedores y quienes gustan del bel canto con el evento que se ha preparado para conseguir fondos y continuar con la preservación del Faro, a través del patronato que se encarga de esa labor; hablamos del espectáculo Noche de Luz, que iniciará a las cinco de la tarde con un coctel en el Observatorio Historico de Mazatlán y, a las seis, cuando los asistentes ya hayan admirado el atardecer, bajo el manto de estrellas, podrán admirar las voces de Rebeca de Rueda, Sarah Holcombe y José Adán Pérez, quienes estarán acompañados por Michiyo Morikawa, al piano. El boleto tiene un costo de 800 pesos y aún se puede adiquirir en el Restaurante La Tramoya, en la Plazuela Machado, y en Deco Diseño, en Avenida Camarón-Sábalo 610-5. Como cortesía al público, a partir de las cuatro y media de la tarde, habrá servicio de transporte al Observatorio a la altura de la Aduana Vieja, en Avenida Miguel Alemán y Venustiano Carranza. A cooperar con uno de los atractivos más icónicos de Mazatlán en lo que será una celebración musical espectacular.

Quien hoy ya se encuentra celebrando otro año de vida es Paola Escutia de Tostado, por lo que su esposo, Gabriel Tostado Bastidas; sus hijos, Regina y Gabrielito; sus papás, Imelda Coronel y Héctor Escutia, así como sus numerosas amistades, de seguro se unirán a las expresiones de cariño por este motivo. ¡Los mejores deseos!

De lo mejor se va a poner el ambiente en la Plazuela Machado con la presentación del Coro Infantil del Instituto de Cultura de Mazatlán, dirigido por la maestra Mariela Angulo, en la posada navideña que organizó el Restaurante Gaia Bistrot, con el chef Giberto del Toro al frente, para hoy, a las siete de la noche, y deleitar a los comensales que acudan a disfrutar las especialidades del lugar.

De ricas especialidades de estas fechas también disfrutarán las integrantes de Damas Trabajando por Mazatlán, junto con otras amigas, que se reunirán esta tarde en la casa de Yolanda Mercado de Lizárraga, para celebrar su tradicional posada, en la que nunca falta, precisamente, pedir posada con nacimiento en mano y romper la piñata repleta de dulces, fortaleciendo el cariño que se tienen.

Lleno del cariño de los suyos, estará el doctor Marco Antonio Ponce, quien mañana cumple otro año de vida, por lo que su esposa, Melly Peraza de Ponce; sus hijos, Wendy, Mario Arturo y Marco Antonio, lo estará felicitando. Este viernes, el cumpleañero ofrecerá una reunión en su hogar, donde también estará su nieto, Gabriel. Por cierto, el sábado pasado, el doctor recibió una constancia por concluir un diplomado avanzado en Medicina Estética, Longevidad y Cosmética Clínica, por lo que también lo felicitamos. ¡Enhorabuena!

Y que todo sea bueno para todos en estas fechas, que la paz y amor, que es el verdadero significado que deben estar en el centro de estas festividades, sean palpables y los demostremos con nuestro comportamiento a quienes nos rodean y acompañan en el día a día. El mejor regalo que podemos dar a nuestros seres queridos es un buen trato y, sobre todo, convivir cara a cara, no a través de una aplicación en el celular, que esa maravilla tecnológica no hemos aprendido a darle un buen uso, pues a través de él nos acercarnos a los que están muy distantes y, al hacerlo, nos aislamos de quienes están junto a nosotros, alejándonos de ellos por estar preocupados por lo que suben o comparten en sus redes los demás, mientras la verdadera convivencia está rodeándonos y la dejamos pasar de largo. La unión es un valor del espíritu que imprega estos días y así debemos seguir para salir adelante. ¡Feliz Navidad!

Melly Peraza con su esposo, Marco Antonio Ponce, cumpleañero de mañana.