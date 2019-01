Mazatlán

Ya de lleno en 2019, el último año para entrar a la tercera década del Siglo 21 y del tercer milenio. Finalizamos 2018 con bajas temperaturas que no se habían hecho sentir exactamente desde hacía 10 años, pues aún recordamos la portada de nacional de este periódico del 15 de enero de 2008, con la nota principal que traía el encabezado: “Frío histórico: 2 grados”. Este 30 y 31 de diciembre, en el norte de Sinaloa, El Fuerte y El Carrizo estuvieron a cero grados. En la región de El Évora y en Guasave las siembras amanecieron escarchadas, causando estragos entre los agricultores, mientras que, también en Guasave se registraron 3 grados en la mañana, pero más temprano, vimos la foto del termómetro de un auto que marcaba -1.6 grados, o sea, casi dos grados bajo cero, inusitado para esa ciudad; temperatura que permaneció durante 45 minutos, mientras en Ahome, la gente retiraba capas delgadas de hielo del techo de sus autos. Algo ocurrió con el clima en esos días, pues en Indonesia hubo tsunamis, dejando centenas de muertos. No lo queremos creer, pero algo que hemos comentado en este espacio es, precisamente, los cambios climatológicos, Recordemos que en la naturaleza, todo es cíclico; ya hubo una era glaciar, lógico es que ocurra otra. Tal vez estas bajas temperaturas sean pasajeras, pero el Planeta nos está mandando un mensaje o advertencia. Somos la especie que más hemos dañado nuestro propio entorno, en los últimos 100 años, de una manera constante y sin darle tregua. Se nos olvida que estamos completamente indefensos ante la Madre Natura, pues cuando quiera “deshacerse” de nosotros, solo bastará con que se “sacuda” un poco para borrarnos de su superficie de un solo golpe. El excesivo uso de plástico, nuestra casi nula cultura del reciclaje en México, la emisión de hidrocarburos en la atmósfera, la tala inmoderada de extensas áreas verdes, la contaminación de los cuerpos de agua, las dañinas prácticas industriales como el fracking, que ya hemos explicado aquí, incluso, hasta tenemos basura en el espacio exterior, con satélites que cumplen su ciclo y permanecen flotando en perpetua órbita, cuando alguna parte o pieza de ellos se puede desprender y ser atraído a la Tierra por la fuerza de gravedad. Bueno, no vayamos tan lejos, ¿cómo estuvo Mazatlán en los dos o tres días posteriores a la Navidad? ¡Lleno de basura en colonias y en la playa! A ver cómo nos va con los festejos de fin de año, pero ya estamos anticipando que el servicio de recolección va a tardar en pasar, pero bueno, si en fechas que no son festivas, ya hemos tenido que aguantar la fetidez en las calles por donde vivimos, pues el camión de la basura no pasa por seis o hasta ocho días en ocasiones, con más razón en esta época, pero no perdemos la esperanza en estar equivocados al respecto y no iniciar 2019 con bolsas de basura apiladas en las banquetas y con playas tapizadas de desperdicios.

A propósito, para fomentar el cuidado y la limpieza de las playas, la agrupación Guardianes de las Olas invita a participar en esta actividad, que se realizará el domingo 6 de enero, a partir de las ocho de la mañana, en el área del Hotel Pueblo Bonito de Zona Dorada. El requisito es llevar bolsas negras, guantes y protector solar. Una buena manera de iniciar el primer domingo del año, acompañados de la familia y educar a los pequeños al respecto. También una razón para después ir a compartir la rosca de Reyes, tradicional de ese día.

Por cierto, aún está a tiempo de ser un Rey Mago, para llevar juguetes y otros obsequios a niños de colonias de la periferia del puerto, a través de la campaña que Noroeste organiza anualmente. Las historias han estado siendo relatadas en las páginas de la sección Mazatlán y todavía faltan muchos corazones infantiles para que tengan lo que a ellos les gustaría recibir ese día. Puede llevar sus obsequios al Edificio Noroeste, donde justo en la entrada de recepción, hay una mesa dispuesta para dejar sus donaciones, que serán de lo mejor recibidas y alegrarán a un pequeño, cuyas familias carecen de recursos. Comencemos el año practicando los valores de la generosidad y solidaridad, que también alegran a quien lo hace.

Muy alegre estará mañana Patricia Estrada Díaz de Sandi porque dará la bienvenida a otro año en su vida. De los primeros en felicitarla, anticipamos que serán su esposo, Luis Patiño, y sus hijos, Fernanda, Paty y Luis. Así que desde este espacio mandamos las primeras felicitaciones de cumpleaños de 2019.

Y la última boda a la que asistimos fue la de Angelina Escutia y Rick Noble, que unieron sus vidas por la vía civil ante la jueza Patricia García Granados, en una ceremonia con sus familiares, entre ellos, sus papás, Sergio Escutia Monroy y Tere Zúñiga de Escutia; sus hermanos, Sergio, Eduardo, Octavio y Mary Tere, quien viajó de Texas, donde reside con su familia. También el hijo del novio, Ian Noble, con su esposa, Lauren Noble, se unieron a esta celebración, que inició con un coctel y luego del enlace, un banquete de tres tiempos, amenizado por un juvenil trío, que puso a bailar a los invitados al ritmo de música de los 70 y 80, con interpretaciones que nos dejaron con el ojo cuadrado y lograron un ambientazo de película. ¡Muchas felicidades de nuevo a los recién casados!

Hablando de felicidad, para finalizar 2018, en un noticiero de televisión compartieron que, a pesar de toda la situación que se vive en México, nuestro País está considerado dentro de los más felices del mundo y son cinco factores para ellos. Primero: la comida, pues su gran variedad, así como la diversidad de ingredientes con los que se prepara un solo platillo a veces, sobre todo en recetas ancestrales, influye en el buen ánimo, por lo que es considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El segundo lugar lo ocupa la familia, pues el mexicano la considera como base de sus convivencias, además de la estrecha relación que se da entre todos su integrantes, ya ven que en territorio nacional, los hijos se casan y viven en casas de sus papás hasta con su propia descendencia. El tercer puesto es para la música, que por su naturaleza de ritmos alegres, así como sus bailes típicos, inciden en elevar el espíritu, ponen a cantar a la gente y a moverse. El cuarto sitio se lo adjudica el humor, que es de lo más peculiar en el mexicano, caracterizado por sus albures, que implican creatividad y un lenguaje de doble sentido, llenos de modismos, que ahora ha sido llevado a los famosos memes, que para velocidad e ingenio, nos pintamos solos en Meméxico o la República Memexicana. El quinto lugar lo tiene las tradiciones, también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de las más ricas y diversas a lo largo y ancho del País, que están integradas por aspectos de todo lo anterior: comida, música, bailes, además de vestimentas, costumbres regionales y rituales. Eso es lo que hace nuestra vida más llevadera, como reza el popular dicho: “Las penas con pan son buenas”. Tanta riqueza cultural, ingenio, creatividad, riqueza geográfica y recursos naturales que tenemos los mexicanos, pero no hemos aprendido a hacer buen uso de ellos y eso nos incluye a todos como ciudadanos en acción, no solo al Gobierno, al que hemos dejado todo en sus manos desde décadas y décadas, porque es que más fácil quejarse culpando a otros, sin asumir la responsabilidad que nos corresponde, pero aún así, somos felices como los resultados que arrojó ese estudio a nivel global, aunque desde nuestro punto de vista, consideramos más bien que somos alegres, que es muy diferente a ser felices. Se lo dejamos de tarea.