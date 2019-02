Mazatlán

Luis Ángel Gómez

El año pasado, en este espacio cuestionamos el nombre y concepto del Carnaval Patasalada: El circo de los talentos, que englobaba a artistas regionales como Lola Beltrán, Pedro Infante, entre otros, con el ambiente circense, recordando que el Circo Atayde había surgido en el puerto, pero a la vez, enmarcado entre reinos dedicados al camarón, el venado y el mango, dones de esta tierra. Nos pareció que juntar todo esto era algo abigarrado, sin embargo, la idea seguía una directriz bien definida en todo las vertientes del Carnaval, desde la presentación del tema, espectáculos de coronación, carrozas y lo que personalmente llamamos Colosos de Carnaval, bautizados como monigotes por la vox pópuli. De la presentación del tema y candidatos de este año, también hicimos una disección el 28 de noviembre de 2018 en este espacio, que resumimos como una capirotada. Pues este fin de semana, los monigotes, pues de ser colosos están muy lejos, ya empezaron a instalarse en el Malecón. No tienen la altura de los de años anteriores, su estructura es delgada y hasta nos parecen frágiles. Las figuras más robustas son la muñeca que nos recuerda a las de trapo indígena, ubicada en pleno corazón de la Zona Dorada, y el espantapájaros, que creemos fue un intento de arlequín siniestro por el diseño de sus pantalones, pero lo primero que se nos vino a la mente fue Halloween y no Carnaval. Vimos a “Gokú” frente a una rueda naranja y a una mujer indígena de espaldas ante una galletota, pero después de verlos en dos ocasiones, nos “cayó el 20” que esas circunferencias son representaciones del Sol y la Luna. Al día siguiente, una compañera nos comentó que el tema giraba alrededor de esos dos cuerpos celestes, pero como el tema no nos había quedado claro desde su presentación, como le pasó a la mayoría de la gente, pues ni idea. La instalación de los ahora sí monigotes comenzó mal con la lesión de un trabajador del Instituto de Cultura, seguida por la caída de una de esa figuras. Los comentarios en redes sociales abundaron, argumentando que no transmiten Carnaval, que no son de clase mundial, que están decepcionados o tal vez han estado “chiqueados” con los que ponía la administración anterior, que en lo personal, hubo ocasiones en que algunos no fueron de nuestro agrado, aunque eran diseños del maestro Jorge González Neri, pues así es esto, no a todos se les puede dar gusto, pero ahora se ha venido un alud de opiniones negativas y estas son de residentes extranjeros en Mazatlán, ya que los locales los calificaron de espantosos, horribles y horrorosos, lo cual se nota porque hasta el momento de escribir esto, no hemos visto gente en el recorrido que hicimos por el Malecón tomándose fotos con las figuras, ni tampoco en las redes. Y mientras los directivos de Cultura, haciendo honor al espíritu carnestolendo, andan en comparsa promocionando la fiesta en diversas ciudades y en las imágenes que comparten, hemos contado hasta 12 personas, cuando en administraciones anteriores iban cuatro o cinco, por lo general: las dos reinas en funciones, la encargada de ellas y la persona que daba la información en la rueda de prensa. No llevaban a las cuatro chicas que eran la imagen del Carnaval en turno ni supimos que los más importantes administrativos se fueran de gira y dejaran acéfalo al instituto. Cuando se supo lo del incidente con el trabajador, alguno de ellos debió haber regresado al puerto, pero la falta de experiencia en sus puestos es evidente porque parece que solo se habían desempeñado en niveles operativos los que ya habían participado, pero no como ejecutivos o directivos, porque dan a notar que desconocen los protocolos ante este tipo de situaciones. También sobra qué decir del distanciamiento del director general del Carnaval, Óscar Blancarte, durante la contienda para Reina Infantil, cuyo cómputo final se realizará mañana en la tarde. Los comentarios de esto abundan en redes e igualmente opiniones de columnistas. ¿Cómo es posible que quien está al frente del equipo que organiza la máxima fiesta porteña tome distancia en algo tan importante como la elección de sus soberanos? A menos que sea una decisión del Consejo de Cultura. Hemos visto de todo en los tres meses que lleva esta administración, excepto austeridad y organización hacia su interior, que desde antes de asumir, ya se jactaban de ello. Esto apenas empieza y como ellos mismos lo han dicho a los cuatro vientos: en esta edición del Carnaval, ya están haciendo historia.

Con uno de los excepcionales compositores de la historia, Beethoven, en Casa Haas se interpretarán dos de sus obras por Marketo String Quartet, dentro de la Temporada Campbell. La cita es el domingo 10 de febrero, en dos funciones: 12 del día y cinco de la tarde. Los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Una tarde para disfrutar en familia.

Quien vivirá una tarde muy divertida hoy, es el pequeño Nicolás González Gutiérrez, hijo de Karime Gutiérrez y Gabriel González, que le han organizado una fiesta en un restaurante de la Zona Dorada, donde de seguro, el pequeño festejado estará muy consentido. Quién fuera niño de nuevo porque si alguien nos hubiera advertido de que esto se trataba ser adulto, jamás hubiéramos deseado ni apurado tanto a crecer.