A mitad de semana, puntos de vista de Luis Ángel Gómez con ecos del Carnaval

Luis Ángel Gómez

Hace una semana inició la Cuaresma, pero los aires carnestolendos aún se siguen sintiendo en el Malecón con los monigotes, partes de escenografía y piñatas que lo adornan, por cierto, ¡carísimas! Pero ya cuenta con otro ornamento a lo grande: un espectacular donde se encontraba la disco Frankie, Oh!, en la que se lee la palabra gracias, acompañada de fotos con imágenes de los eventos de este Carnaval y comentarios de los usuarios en Facebook, obviamente los mejores, con el propósito, como lo dijimos la semana pasada, de adularse como el Club de los Halagos Mutuos en que se ha convertido el Instituto de Cultura de Mazatlán, que se asombra de todo lo que hace porque es “histórico”, cuando lo que nos parece histórico es que a la máxima fiesta porteña se le haya despojado de la esencia artística que la distingue (¿o distinguía?) a nivel internacional. Los Juegos Florales carecieron de la alta cultura que los caracteriza y se vieron reducidos a una fiesta de salón de baile. Consideramos que hubiera sido más viable presentar un Emmanuel y Mijares sinfónico y Los Ángeles Azules para la coronación de la Reina del Carnaval. Cuando vimos el segundo desfile, el Martes de Carnaval, los emblemas de la fiesta de este año, la Luna y el Sol, no pudimos evitar hacer comparaciones. Mientras en los anteriores, esos personaje abrían la caravana en un solo carro, en poses estilizadas, que paulatinamente iban cambiando para que la transición no fuera súbita, ahora los dos emblemas iban en un carro cada uno, con música grupera mal equalizada, que nos dio la impresión que era una grabadora conectada a una bocina. Mientras la Luna iba saludando a la gente de manera muy propia, el Sol traía una coreografía que se repetía constantemente, con música guapachosa, moviendo sus caderas y dando la espalda para cimbrar sus glúteos; solo le hizo falta el tubo. La Velada de las Artes fue el único evento que sobrevivió a la embestida que Cultura dio a las bellas artes en este Carnaval, lo que no se había visto en otras administraciones anteriores con diferentes directores. Pero no es de extrañar ya nada con esta nueva dependencia, en que el Festival Cultural solo contó con “El Cascanueces” y la “Gala Navideña" porque son tradicionales, bien cimentados con la guía de maestros profesionales, así como la "Camerata va al cine", que se había montado en otras ocasiones; los demás eventos que se presentaron son los que llegaron a través del Festival Cultural Puro Sinaloa, organizado por el Isic en Culiacán. De seguir así, Mazatlán irá perdiendo el prestigio que tiene como destino turístico de sol, playa y arte, único en el País, que atrae a turistas y gusta a la comunidad de residentes extranjeros. Ahora, a esperar la programación de la Temporada Primavera, que inicia prácticamente con esta estación y concluye en junio. A ver cómo le hacen para tener en esos tres meses intensa actividad cultural, pues el año pasado, el público extrañó que el Ángela Peralta estuviera tan “callado” en noviembre y la primera mitad de diciembre. Mientras tanto, a seguir contemplando el “monumento” al autohalago en ese espectacular, cosa inédita en el pasado que ni siquiera se pensaba, pero cómo dice el refrán: dime qué presumes y te diré de qué careces.

Por lo pronto, ya tenemos dos eventos culturales en puerta para nobles causas, que se realizarán el mismo día, viernes 22 de marzo. El primero es la Gala del Orfanatorio de Mazatlán, Luces del Barroco, a las siete de la tarde, en el patio principal de la institución, con la participación de la Camerata Mazatlán, con la dirección del maestro Pércival Álvarez, y tres cantantes solistas, para interpretar obras de Corelli, Devienne, Vivaldi, Pachelbel, Marcello, Lully y Rameu. La donación es de 500 pesos y los informes están al teléfono 981 2214. El otro espectáculo de ese día es a favor de Fundación Down de Mazatlán, en el Teatro Antonio Haas del Seguro Viejo, donde el tenor Óscar Gómez cantará acompañado del Mariachi Continental. El boleto tiene un valor de 150 pesos y hay más información al celular 669 196 6340. Apoyemos a estas dos instituciones en su labor.

Una buena labor al frente del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán es la que ha venido haciendo María Esther Juárez de Letamendi, como su presidenta, a quien felicitamos de una vez porque mañana es su cumpleaños, por lo que su esposo, Fernando Letamendi Haas, y sus hijos, Emilia, Diego y Fernando, la estarán rodeando de amor desde temprano. Igualmente, los buenos deseos para su mellizo, Abelardo Juárez Nelson, quien estará muy felicitado por su esposa, Lety Aragón; sus pequeños, José María y Max, así como la mamá de ambos cumpleañeros, Esther Nelson de Juárez; sus hermanos, Alejandro y Humberto Juárez, y todas sus amistades. ¡Muchas felicidades!

Las felicitaciones van para Jumapam, pues este lunes se dignaron a avisar con anticipación que hoy miércoles, suspenderá su servicio de agua potable en toda la ciudad, desde las cinco de la mañana hasta las seis y media de la tarde, aproximadamente. Felicitamos porque en la zona de Infonavit Playas, entre la Calle Playas del Pozole y el Andador Las Barras, desde hace mes y medio no hay una semana en la que un día se vaya el agua desde la mañana y regrese bien entrada la tarde o la noche, causando molestias entre los vecinos de esa zona, pues el suministro se va sin previo aviso. En otras partes del puerto, como en Los Pinos, que durante años no se iba totalmente el vital líquido, han estado hasta tres semanas comprando garrafones de agua para bañarse, hacer el aseo y lo demás que surja, causando verdadero enojo en sus habitantes. Las obras y mejoras en servicios aún no son visibles en este Gobierno municipal, ¿pero qué tal ocuparse de estar en el centro de la polémica y la controversia que le hacen ganar reflectores? Se les olvida que son funcionarios o servidores públicos y no adultos con aspiraciones milenials, que se caracterizan por sus ansias de figurar sin haber demostrado nada todavía.