Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Ya mañana comienzan los días “pesados” de Semana Santa, como popularmente se les llama al Jueves y Viernes Santo, así como al Sábado de Gloria, que en Mazatlán siempre se ponen pesados por la llegada de miles de visitantes, además de que el aforo vehicular se dispara desproporcionadamente. No queremos saber cómo va a estar, precisamente, en esos tres días, con ciertas áreas del Malecón cerradas, a partir de las siete de la tarde, por el Mazatlán Fest. De por sí, el tráfico se pone muy complicado en esa vialidad y sus alrededores en cualquier temporada vacacional o de “puente”, ahora imagínelo con este evento. Como si Mazatlán realmente lo necesitara, cuando nos han estado diciendo personas de otros estados que desde hace mucho tiempo, para Semana Santa, Mazatlán se vende solo, pues desde enero o a veces, desde noviembre o diciembre, ya no hay reservaciones en hoteles. Que no argumente el Gobierno local que es para atraer más turismo, si ya no hay dónde hospedarlo. Ahora bien, con los visitantes que llegan en sus propios autos, ¿qué va a pasar con el tránsito en la ciudad? Si desde 2017 ya no hay dónde estacionarse justamente en las áreas más turísticas, como el Centro Histórico y el Malecón, y ahora con ese evento sacado de la manga, más “estrangulado” el puerto, una fiesta que a todas luces es para ganarse a la población, con la presentación de Los Tucanes de Tijuana y la Sonora Dinamita, que eran parte del cartel que manejaba La Kermés, que la administración del Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres canceló por las razones que todos conocemos, así que cualquier coincidencia es solo una casualidad. Nos dimos a la tarea de investigar y, de acuerdo con información de Google Celebrities, Los Tucanes cobran 60 mil dólares por presentación, así que sacando cuentas de a 18 pesos por dólar, son un millón 80 mil pesos. La dinamita no está tan “explosiva” en el cobro, pues para estos tiempos, en que los artistas son exorbitantes, va de los 50 mil a 200 mil pesos, dependiendo de la localidad que se les requiera en México. El contrato mínimo es de dos horas y cada hora extra sale en 25 mil pesos. Recordemos que también participarán otras agrupaciones musicales y DJs. Obviamente, Ayuntamiento lo dará todo gratis, aunque los contratos de los dos atractivos principales no lo sean, pero aunque hayan llegado a un convenio y hayan hecho una rebaja, está distando mucho de ser el gobierno austero que tanto clamó que sería durante la campaña. Ese dinero, como ya hemos dicho en otras ediciones, que mejor se invierta en mejorar los servicios públicos, pues a continuación, transcribimos un mensaje que este sábado pasado nos mandaron por Whatsapp: “aquí, en Fraccionamiento Club Real, estamos muy preocupados porque casi desde que llegó la nueva administración al Ayuntamiento, hemos tenido un gran problema con la recolección de basura. Empezaron a fallar los camiones de vez en cuando y han estado fallando cada vez más. Ahorita tiene toda la semana que no llegan. Esto es un problema serio y si están gastando en otras cosas que no son tan necesarias, pues yo creo que mejor, si no tienen camiones, compren unos cuantos porque esto es de gran necesidad”.

Esta problemática no es solo de ese fraccionamiento, sino de gran parte de la ciudad. Hace falta mejorar los servicios públicos, pero lo que no puede faltar en esta administración es el Carnaval, pues lo traen para todos lados, bajo cualquier pretexto sacan a relucir algo de él y tenía que estar presente en el Mazatlán Fest con carrozas y comparsas, según para atraer más personas a la celebración carnestolenda, como si eso se necesitara: ¡ya no cabe la gente en los días de Carnaval! Este patrimonio de los mazatlecos, en lo va que de esta administración municipal, se lo están “desgastando” y ya están anunciando, con una manta en Avenida del Mar, en donde estaba Frankie Oh!, que esperan a los visitantes para el Carnaval 2020. En lugar de resguardar la joya que es la máxima fiesta porteña y crear expectativa por ella, la sacan a relucir en todo momento. Con esto, solitos delatan que su horizonte no les da para más, ni siquiera para traer, mucho menos idear espectáculos para el resto del año, como la Temporada Primavera actual, que es la más básica que hemos visto, por no decir pobre.

A quien ya vimos en sus redes sociales, compartiendo imágenes de sus vacaciones, es a Octavio Robledo, quien se fue a Tailandia y Camboya, lugares que nunca había visitado, para conocerlos, y como apasionado de los viajes que es, sabemos que los disfrutará.

Y disfrutando también del Oriente, Julieta Montero y Filiberto Cañedo, desde la semana pasada se fueron a Japón y ahí pasarán un mes, de donde estamos seguros se traerán un sinfín de recuerdos de su estancia, de un país que es ejemplo de superación a nivel mundial.

A nivel regional, en el Parque Ciudades Hermanas iniciará una feria, en la que los municipios de Concordia, San Ignacio, El Rosario, Elota, Cosalá y Escuinapa expondrán lo que tienen para ofrecer en servicios y productos. La cita es de las 12 del día hasta las ocho de la noche de hoy y mañana. Lo mejor es que la entrada es gratis en ambas fechas, para conocer las bondades del sur de Sinaloa.

La bondad se puso de manifiesto de nuevo, a favor de los seminaristas del puerto, pues como cada año, un grupo de damas se dio a la tarea de vender pasteles en el atrio de la Parroquia de La Sagrada Familia. Esta vez, sobrepasaron lo captado el año pasado para apoyar al Seminario, gracias a las personas que llegaron a comprar un pastel entero o varios, así como rebanadas. Esta es una labor que lleva mucho tiempo haciéndose como acto de fe y qué mejor manera de practicar una de las máximas del cristianismo, dando lo más valioso que se puede tener: el tiempo, sobre todo cuando es por amor al prójimo. Un buen ejemplo para iniciar la Semana Santa.