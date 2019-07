Mazatlán

El la columna de Luis Ángel Gómez se habla sobre el problema del agua, lejos de arreglarlo esta cada vez peor en el Municipio

Si un abarrote o tortillería vende kilos incompletos, ¿qué pasa? Llegan las autoridades a ponerle una multa o clausurar el negocio con su merecido sello como medida punitiva por no vender realmente lo que debe. Por ahí dicen que Fray Ejemplo es el mejor predicador porque hasta ahorita no hemos visto que a la Jumapam le hayan puesto una multa y mucho menos cerrarla por cobrar por un servicio que no da completo, pues el recibo no deja de llegar puntual, siempre el mismo día de cada mes y con la misma cantidad, como si el servicio fuera realmente por el que se está pagando y aquí no funciona que el buen juez por su casa empieza. Los problemas siguen en ese servicio y ya también los tienen otras zonas del puerto que antes no, pero los usuarios solo se quejan entre ellos y de ahí no pasa. Si llaman al 073, conocido también como Aquatel, lo que hacen es mandar una brigada, solo abren la llave exterior y aunque salga un chorrito sin presión, con que haya agua ya es suficiente para ellos, por lo que volvemos a lo del inicio: la gente está recibiendo “kilos incompletos”, por parte de la Jumapam, que ya está logrando lo que calculamos pudiera ser su objetivo, que la población se conforme con la casi nula presión, porque no nos enteramos que nadie se queje como debe al respecto. Una consecuencia es que este servicio deficiente está causando desperfectos en las lavadoras, pues de repente sale buena presión y en pleno proceso, disminuye drásticamente. A veces, el llenado tarda entre media hora y 45 minutos, cuando lo normal es de 15 minutos, lo que además de retrasar la actividad, dispara el consumo de energía eléctrica y el recibo de la luz aumenta, en otras palabras, Jumapam causa dos desperfectos, a la economía y el patrimonio de los usuarios, aunque se lea exagerado, pero es la realidad. Ya hemos contado que, en nuestra colonia, hubo un desperfecto por meses que, en junio del año pasado, personal de esa dirección lo solucionó, servicio que duró funcionando como había estado antes de la falla: buena presión las 24 horas todos los días y solo en dos ocasiones se cortó el servicio por un rato en la mañana, pero avisaron y se solucionó rápido. A mediados de noviembre, cuando la nueva administración del Ayuntamiento tenía como dos semanas, el servicio dejó de estar así para convertirse en un chorrito, que es una verdadera tortura lavar una taza. A veces la presión regresa, pero es solo por 20 minutos. La única parte del día cuando el servicio es excelente es de la medianoche a las ocho de la mañana, cuando la gente duerme o se levanta para ir a la escuela o trabajar. Parece que quieren que las personas se vuelvan noctámbulos para lavar ropa, loza y hacer el aseo de manera normal. Ni hablar de los otros servicios públicos que han venido siendo deficientes, como ya hemos mencionado: la recolección de basura, que en Guasave fue peor que tortura china, durante siete semanas, en las que vimos fotos que eran impresionantes las pilas de desperdicios fuera de las casas, mientras Aurelia Leal, la Alcaldesa de ese municipio, se le iba en culpar a las administraciones pasadas, mismo estilo que han seguido otros presidentes municipales de la "Cuarta Trastornación", que en lugar de ponerse a solucionar, se les va el tiempo en echar bronca a sus antecesores, y ojo, no estamos defendiendo a los trienios pasados, pues también les ha tocado su porción de análisis en este espacio, pero los nuevos gobernantes morenistas parecen estar cortados con las mismas tijeras: discursos coléricos, no aceptan cuestionamientos, salidas por la tangente y quejándose de las administraciones que recibieron como si se las hubieran heredado exclusivamente a ellos, cuando justo esa es su tarea, solucionar problemáticas; pues ni en Europa, los nuevos gobernantes reciben una nación perfecta en bandeja de plata, pero es inherente a la naturaleza humana culpar a otros de lo malo, en lugar de trabajar para hacer la diferencia y entonces sí que haya una transformación, la mejor manera es mejorando los servicios públicos, que son vitales para la población en general.

Un sector de la población que resultará beneficiado son las comunidades que apoya el Banco de Alimentos de Mazatlán con sus programas, por lo que en coordinación con Grupo Panamá, los comensales en sus restaurantes pueden aportar para llevar comida nutritiva a personas de escasos recursos, al adquirir un gel antibacterial por 20 pesos. Esta campaña, Con hambre de ayudar, inició el lunes y finalizará el 15 de agosto, por lo que hay tiempo para poner nuestro granito de arena. Los restaurantes Panamá de Culiacán y Los Mochis participan en la actividad para ayudar a los bancos de alimentos que también hay en esas ciudades.

Para seguir ayudando a los pacientes del Hospital General, su comité de damas voluntarias nos comparte que Iliana Vázquez fue la ganadora de la rifa de 500 pesos, que se hace el último viernes de cada mes, de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional de ese día. El boleto lo vendió Armida Vega y lo recaudado se destina para apoyar a familiares de sus hospitalizados, gracias al trabajo de esta agrupación femenil.

“Metamorfosis femenina” es el nombre de la exposición de pintura, con obras que son autoría de María Esthela García, en el Centro Cultural Multiversidad, que se inaugurará a las seis de la tarde de este viernes 5 de julio, donde también se presentará el recital de violín “3 épocas”, con el maestro Héctor Olvera Curiel, quien estará acompañado por el pianista José Miguel Rivera. La música y la pintura se unen para una tarde llena de arte.

Y más tarde, ese mismo día, a las ocho de la noche, en el Teatro Antonio Haas, del Seguro Viejo, se presentará el cantante Jorge Echeagaray, el Tenor del Norte, con el espectáculo “Al son del mariachi”. La información de los boletos y más detalles está disponible en los celulares 669 179 7460 y 669 198 4683. A pasar una velada llena de romanticismo con música mexicana, con una voz privilegiada, para iniciar el fin de semana.

Y antes de iniciar este fin, tome precauciones con las altas temperaturas que se pronostican para este jueves y viernes en Sinaloa, en algunas partes pudieran llegar a los 50 grados a la intemperie y 47 a la sombra. Siempre hemos dicho que en Mazatlán no hace tanto calor como en otras partes del Estado, especialmente el norte, debido a que la brisa marina entra en la ciudad y ayuda a refrescar, aunque no por eso no se sienta calor. De todas maneras, a prevenirse estando bien hidratados, evitar lo más que se pueda la exposición al Sol, utilizar bloqueador y consumir alimentos frescos. La canícula ya está reinando.