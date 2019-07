Mazatlán

Algo Maz

La falta de agua y su afectación a los ciudadanos en la columna de hoy

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

El sábado, nos enteramos que en El Habal, los vecinos se quejaron de que tenían dos semanas sin agua potable, pero el Gobierno municipal rechazó la denuncia, pues ya sabemos que los nuevos servidores y funcionarios públicos de la 4T son infalibles y jamás se equivocan. Nos llama la atención esa queja porque, generalmente, el mexicano es muy aguantador culturalmente y Mazatlán no es la excepción, pues hemos visto situaciones en que la gente se queda callada en situaciones que van desde pequeñas hasta en otras que catalogamos de abuso. Nos importa mucho el qué dirán teniendo público, pero si alguien se queja por esa misma razón, en lugar de apoyar, lo vemos como loco, aunque estemos sufriendo en carne propia la queja del otro. Creemos que en el puerto, lo único que uniría a la población en una movilización masiva sería que anunciaran que no habría Carnaval. ¡hecatombe asegurada! Entonces sí habría sociedad civil, pues cómo no gozar la fiesta de seis días, aunque nos fallen todos los servicios públicos los 359 días del año restante y a eso es lo único que le ha apostado la "Cuarta Trastornación" en el puerto. Hace dos semanas, tomamos una llamada en la que se nos dijo que se iba a hacer una protesta por parte de la población en Agua Caliente por el mismo motivo: que no tenían agua desde hacía tres o cuatro meses. La semana pasada, nos enteramos que una comunicadora, que tiene su propio portal informativo, denunció acoso e intimidaciones de Jorge Olegario Contreras Núñez, director de Comunicación Social del Ayuntamiento, por una columna que publicó con críticas al Gobierno municipal, que encabeza el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, titulada “¡Sí, sí, mucha fiesta, muchos viajes, pero la gente clama agua!”, por lo que responsabilizó a ambos y a otros funcionarios municipales cercanos al círculo de El Químico, si algo le pasaba a ella y su familia. También la semana pasada, la Jumapam publicó en su Facebook que, terminado el acueducto de Miravalles, entrará en funciones para un mejor servicio, aunque desde que se anunció la Presa Picachos, se dijo lo mismo. Este lunes pasado, se registró una ruptura de tubos en Valles del Ejido, que tienen 20 años de antigüedad y también se iniciaron trabajos de reparación en una línea de asbesto en Avenida Las Torres y Carretera Internacional, por lo que se suspendió el servicio en esas zonas. Algunos residentes pusieron comentarios en Facebook que “con razón no había agua” y es que la paramunicipal no avisa para que la gente tome sus precauciones, como en el segundo caso, lo que al menos sí se hacía en administraciones anteriores y hasta los ingenieros, que ocupaban puestos de cierta jerarquía, acudían a atender las quejas en los propios domicilios de los vecinos afectados. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el servicio de agua potable siempre ha sido el talón de Aquiles en Mazatlán y siguiendo con la mitología, en la actual administración ya pasó al grado de caja de pandora, porque los problemas han aumentado en donde ya había y han aparecido donde no los padecían, pero los que aparecen en la puerta de las casas puntualmente son los recibos de la Jumapam, que uno va a pagar con impotencia porque para eso sí son muy eficientes y para el trabajo, bueno, ni hablar, pero aunque no queremos generalizar, el resultado es el que cuenta y pues eso está a la vista.

Y ya mañana, a la vista sobre el escenario del Teatro Ángela Peralta, el tenor mazatleco Carlos Osuna cantará piezas de ópera y zarzuela, que de seguro hará honor al título del concierto “Espectacular. Del Coro Ángela Peralta al Wiener Staatsoper”, mañana a las ocho de la noche. Estará acompañado de otras privilegiadas voces, la soprano María Herrada y la mezzosoprano Oralia Castro, así como el Coro Ángela Peralta, bajo la dirección de la maestra Mary Murillo, además de Antonio González y Sergio Castellano, al piano. Los boletos van desde 180 pesos hasta 350 pesos, lo que es una verdadera ganga para presenciar el arte de este porteño, descubierto por la maestra Cristina Vadillo, que ha llevado en alto el nombre de su tierra, en donde se ha presentado. Una velada con un grande que no se puede perder.

Mañana y también a las ocho de la noche, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán se presentará el monólogo “Pepito”, escrito, dirigido y actuado por Alfredo Vergara. El costo de admisión es de 70 pesos. Así que los que gustan de este género teatral, pueden ir haciendo espacio en su agenda.

Y para la agenda de este fin de semana, el sábado, en el Estero del Yugo, se impartirá el taller El mundo de las plantas. Botánica para principiantes, de 10 de la mañana a 12 del día. El donativo es de 100 pesos y el cupo es limitado. Hay más informes al 669 207 1412. A esta actividad, todo mundo es bienvenido, especialmente los que inician o sienten curiosidad por la flora y lo que se recaude se destinará a los proyectos de conservación de la Reserva Natural Estero del Yugo y así, todos podemos contribuir a preservar el ecosistema.

Para conservar el buen hábito de la lectura y fomentarla, Karina Castillo presentará su libro de cuentos “Andrómeda”, en el Centro Cultural Multiversidad, mañana a las seis de la tarde. Los presentadores son José Ángel Pescador, Élmer Mendoza y Crucita Armenta, así que la charla promete estar de lo más interesante.

Interesante sería ver qué va a pasar con la programación cultural y artística para la segunda mitad del año. Lo decimos porque este lunes pasamos por el lugar donde se encontraba la disco Frankie Oh! Nos sorprendió ver que el Instituto de Cultura agradece por el Día de la Música y “nos vemos en 2020”. Hace más de un mes de ese evento que ni para qué seguir su promoción y es obvio que el próximo año se va a realizar como ya es tradición, en lugar de utilizar ese espacio para algo de más provecho, que no queremos ni imaginar en cuántos miles sale esa enorme manta con la calidad que está impresa. Otras mantas, mucho más austeras, cuelgan de las rejas de la entrada de Cultura, que parece que ahora resulta se convirtió en una agencia promotora de espectáculos de cualquier naturaleza, pues son para anunciar la pelea de box entre Pedro Guevara y Daniel Rivera, cuando eso le corresponde al Instituto Municipal del Deporte, siguiendo la lógica del desempeño de esa dirección. Eso sí, los boletos son gratis, como buena 4T patasalada, para tener al pueblo al estilo Imperio Romano. Ya lo hemos comentado en este espacio, la gente que está en Cultura no tiene idea de la misión de esa oficina, bueno, ni ellos tienen noción de los puestos que ostentan porque eso salta a la vista, pero lo más grave es que ni siquiera se preocupan por informarse, ya no se diga prepararse para saber de qué van sus funciones.