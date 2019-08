Mazatlán

Algo Maz

En su columna Luis Ángel habla sobre las tertulias que se realizan en áreas verdes y malecón en el puerto

Luis Ángel Gómez

Este domingo pasado acabamos de descubrir que Mazatlán ofrece más atractivos que los turistas o locales han procurado para sí mismos y pasarla de lo mejor a su libre albedrío, pues si a usted se le ocurre llevar una sombrilla grande y hasta un toldo, claro que con su dotación de sillas y mesas de plástico para acomodar a toda la familia en plena vía pública, no problema, en Olas Altas puede hacerlo a sus anchas y en compañía de los que más quiere, teniendo de fondo el paisaje marino y hasta el atardecer, ¿cómo la ve? El Ayuntamiento es tan permisivo que lo puede hacer en las áreas verdes del tradicional paseo, escena que vimos en un espacio entre las estatuas de Ferrusquilla y Salvador Lizárraga, donde una comida familiar estaba a todo lo que daba con sus bolsas de tostitos, refrescos y cerveza, hasta partiendo cocos, cuyas cáscaras estaban sobre el tope, ante el cual los autos se estacionan, mientras en el pasto estaban “regados” bolsas y vasos de plástico, junto con platos de unicel. Adultos, adolescentes y niños charlaban muy animadamente o jugaban bajo la sombra que ellos mismos habían instalado en ese lugar público, mientras comían y bebían en animada tertulia. ¿Y la autoridad? Nunca se vio cerca a un policía, a menos que eso se debió a que ahora haya permiso para utilizar los espacios públicos al aire libre como salones de reunión gratuitos y nosotros no estamos enterados, pues no hemos sabido de alguna notificación oficial al respecto. Unos metros adelante, rumbo al Escudo, hay un señor que ya se aposentó con su propia dulcería, utilizando algunos metros del muro del Malecón como estante para acomodar sus golosinas y frituras. Ojo, no estamos en contra de que la gente se gane la vida honradamente, al contrario, es de los más loable, pero hay lugares y maneras para desarrollar la actividad y dar oportunidad a las personas para ganarse el pan. Este tipo de actitudes y desorden es el reflejo de un gobierno o desgobierno, pues nos ha tocado ver cada cosa en la calle, que no creemos pase en otros destinos turísticos. Bueno, tanto se cacaraquea que Mazatlán es destino turístico, pero sigue sin dar el salto cuántico en la práctica, después de aproximadamente siete décadas de que comenzó su despegue como tal y no nos “cae el 20” aún para “ponernos las pilas”. Luego de ver ese espectáculo familiar en Olas Altas, en Avenida del Mar nos encontramos con el pasto crecido y seco del camellón, saliendo por ambos lados. Las áreas verdes cuidadas, se nota que es un trabajo de los hoteles que están frente a esa parte o al menos es la impresión que nos dio. También vimos que una palmera se está inclinando hacia el carril del lado derecho, rumbo a la Zona Dorada, que podría ser peligroso si continúa doblándose. Por eso, qué se puede esperar de los servicios públicos en colonias del interior de la ciudad, donde son menos que deficientes, así como el estado de sus calles; si el rostro principal del puerto luce descuidado. No nos van a dejar mentir, solo dé una vuelta por el Malecón y observe, con eso saque cuentas de cómo está el resto de Mazatlán, que son zonas no turísticas. La cereza en el pastel fue al día siguiente, lunes, que mientras estábamos sentados en el Malecón, a unos metros del Monumento al Pescador, pasó una camioneta con gente en la parte trasera y, sentado sobre el filo de la caja, iba un hombre con una trusa blanca mojada, sin dejar a la imaginación sus glúteos que se translucían y haciendo escándalo. ¿Por qué tenemos que aguantar ese tipo de espectáculos? Si eran locales, qué mal por el ejemplo que dan y no cuidan la imagen de su ciudad; si eran foráneos, también mal porque se sienten con la libertad de hacer lo que se les pegue la gana, sin consecuencias, porque ya han de traer esa referencia; pero en ambos casos, esto demuestra falta de autoridad, como decíamos líneas arriba: un reflejo de desgobierno de esta administración. Hace más de 25 años nos quejábamos de los College Tours, pero ahora vivimos los desmanes del turismo regional que recibimos, pues ya ni siquiera, es nacional, y no pasa nada. Por otra parte, tenemos una competencia muy fuerte a escasas cuatro horas, Durango. Unas visitas que tuvimos hace dos semanas, decidieron ir a conocer y quedaron maravillados con la calidad del trato al turista desde que se bajaron de su auto. Solo iban por una noche y decidieron quedarse otra más porque la ciudad les encantó con su limpieza, arquitectura, precios accesibles, sus numerosas actividades, de las cuales se enteraron a su llegada, con información que personal de ese Ayuntamiento les proporcionó. A su regreso al puerto, abundaron en charlas sobre Durango, compartieron más de esa ciudad en sus redes sociales que de Mazatlán, nos mostraron una gran cantidad de folletos con los atractivos duranguenses, publicaciones que hace mucho no hemos visto de Mazatlán, pero en lo que más hicieron hincapié fue en el servicio que recibieron y que vieron, se dio a las demás personas, comparación que no pudieron evitar hacer durante su última comida en el puerto, en un restaurante de buen ver que se vio mal con el servicio que dio y en plena temporada vacacional. En fin, Mazatlán no puede dejar ir esta oportunidad que actualmente se le está presentando, pero parece que nos esforzamos en acabárnoslo.

Quien está aprovechando las oportunidades de la vida es el chef Gilberto del Toro, ya que el lunes estuvo muy apapachado por su cumpleaños y recibió a amigos en su casa, donde además celebraron la recuperación que ha tenido desde un problema de salud que lo aquejó, pero gracias a su entereza, ha ido superando, así que su mejor regalo fue la vida misma, el amor de su familia y el afecto de sus amigos. ¡Lo mejor siempre!

Y también celebrando su cumpleaños justamente hoy, Gloria Otáñez de Felton, quien ya recibe demostraciones afectuosas de sus familiares y amigos, por lo que desde este espacio, le deseamos que esta nueva vuelta que hoy inicia alrededor del Sol, esté llena de logros y satisfacciones.

Y un nuevo año inició el sábado para el Club Rotario Mazatlán Norte, con la toma de protesta de la dirigencia para 2019-2020, que ya preside Roberto Fuentevilla de Cima, quien agradeció la confianza que se depositó en él y el apoyo que espera para cumplir objetivos a favor de la comunidad vulnerable del puerto, cuya vara reconoció que dejó muy alta la mesa directiva saliente, con Rodolfo Kelly Ibarra a la cabeza. ¡Éxito en esta encomienda!

Una encomienda que han tomado personas con espíritu de servicios es ayudar a la comunidad vulnerable en el Municipio, la cual recibe el apoyo de los tres clubes rotarios: Mazatlán, Mazatlán Norte y Mazatlán Oriente, así como el Club de Leones y una lista de agrupaciones de la sociedad civil que atienden las más diversas causas, con programas que requieren tiempo, planeación, recursos financieros y en especie, que no es una tarea fácil y si ya tenemos toda una estructura organizada para la ayuda comunitaria, si no nos adherirnos como socios o voluntarios, bien podemos apoyar sus actividades de recaudación, pues realizan labores que muchas de ellas deberían ser responsabilidad del Gobierno, como en muchos países sucede. Aportemos nuestro granito de arena en esta voluntad de hacer un mundo mejor, partiendo desde nuestro entorno inmediato: Mazatlán.