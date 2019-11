Mazatlán

Algo Maz

Lo que acontence en el puerto en la columna de hoy de Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

Los que no somos de aquí, nos damos cuenta que en Mazatlán parece que se esfuerzan por elegir al peor Alcalde cada tres años. Cuando el Presidente Municipal en turno está en pleno ejercicio, es cuando comenzamos a opinar que no se puede escoger uno peor para el siguiente periodo, el cual siempre consigue superar a su antecesor en lo negativo. Para varios, en las charlas se decía que imposible que hubiera otro peor que Fernando Pucheta y en una ocasión, comentamos a manera de broma que en Mazatlán eso sí se puede y quien fuera su sucesor no escaparía a esa regla patasalada: ser peor. Desafortunadamente, nuestra broma se convirtió en realidad. Lo que se suponía sería la Cuarta Transformación se vino a convertir en la “Cuarta Trastornación” en Mazatlán, como ya la hemos llamado en este espacio. Sin obra pública que “presumir”, con escándalos, despidos y renuncias de funcionarios de primer nivel, encontronazos con la prensa, finanzas no muy claras, defensa de directivos que han sido bastante cuestionados por sus desempeños deficientes y turbios, viajes promocionando el Carnaval, que a poco más de tres meses de su realización, bombardean constantemente las fechas de sus eventos en redes sociales como si no hubiera nada más, pues es todo lo que da su horizonte cultural, se le fue el primer año de ejercicio al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien asistió a la Riviera Maya, donde se celebró un encuentro de turismo y del que regresó hace dos semanas, diciendo: “pusimos a Mazatlán en el mapa turístico”. ¿Que alguien nos explique qué ha sido el puerto entonces desde hace más de medio siglo? Para la 4T marismeña, todo es novedad y se sienten los pioneros de la mayoría de las actividades que realizan, que todas ya estaban institucionalizadas desde hace muchos años, pero que con alguna modificación que le hacen (y la “chafean”, que ese sí es el sello distintivo de esta administración) la andan “cacaraqueando” como si fuera nuevo a los cuatro vientos. Imaginamos que sí ha de ser para ellos. Por ejemplo, a nadie de los que ocupan un puesto en Cultura actualmente, jamás los vimos en el Ángela Peralta o Casa Haas, aunque el evento fuera gratuito. Claro que nos nos referimos a la maestra Zoila Fernández, al frente de la dirección artística del Instituto de Cultura, quien es excelente y toda una profesional en su quehacer como artista, eso jamás lo hemos puesto en duda, además de un pilar de la danza y el ballet en Mazatlán, y si alguien conoce el TAP es ella, que es como su casa, pero los demás, hasta ahora los hemos visto en esos recintos culturales, pues sería el colmo si no se presentaran, siendo su trabajo, ahora sí que ni a dónde hacerse. Y quien viaja a otras ciudades, estados u otros países es el Alcalde, que anda por todos lados, menos en Mazatlán, donde esporádicamente visita las colonias populares, a las que tanto beneficio iba hacer llegar, según clamó en campaña, pero ya pidió carro de un millón 200 mil pesos para su uso, compra que aprobó el comité de adquisiciones del Municipio, cuando su actual vehículo está en buenas condiciones, lo que es incongruente con la política de austeridad del actual Gobierno a nivel nacional, pero ya sabemos que una cosa es decir y otra hacer. Es muy común decir que se ayudará a gente si se fuera rico o se gana la lotería; sin embargo, cuando la fortuna llega, no se cumple con la ayuda que tanto se dijo; como decía nuestro abuelo materno: “prometer no empobrece; cumplir es lo que aniquila”. O a veces la gente se comporta como cree que se debe de hacer, desde su muy subjetiva experiencia, cuando se tiene cierto poder, lo que es visible a todas luces en la mayoría de los funcionarios y gobernantes de la 4T, quienes se comportan como los que tanto criticaron y hoy los etiquetan de fifís, neoliberales y conservadores, negándose a ver su propio reflejo en el espejo, arropados por sus simpatizantes y un pueblo que les aplaude, pues en Mazatlán, al final de cuentas, lo único que parece importarle es el Carnaval, la fiesta sin parar y el alcohol gratis, fiel a la línea de la canción que dice que aquí hasta un pobre se siente millonario, pero hay una gran diferencia entre sentirse y serlo.

Lo que ya se siente es la cercanía del Desayuno Bazar Navideño, que organiza Damas Trabajando por Mazatlán, que se realizará este sábado 9 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, en el Salón Los Tapices del Hotel El Cid, donde habrá una expo de negocios con productos y servicios, sin faltar el Elefante Blanco, además de disfrutar un platillo de media mañana, acompañado de café, jugo y pan dulce, entre rifa de regalos y la del esperado Arcón Navideño, entre otras sorpresas, todo por 350 pesos, cuyo total de captación se destinará a la Ciudad de los Niños y Una Gota en el Océano.

Al día siguiente, la Verbena Gastronómica, con respaldo del Club Rotario Mazatlán, tendrá lugar en la Plazuela Zaragoza, donde habrá una amplia opción en comida, tanto en antojitos mexicanos, platillos regionales, como delicias de otros países de los estudiantes extranjeros del Programa de Intercambio que viene al puerto, sin faltar la paella, que es todo un éxito, al igual que los pasteles que ofrecen las damas rotarianas, uno de los grandes atractivos del evento. La cita es a partir de las 12 del día y ahí mismo puede conseguir los blocks de boletos para consumir, con el propósito de apoyar al Asilo de Ancianos La Inmaculada. Una oportunidad para convivir en un domingo familiar y entre amigos, además de apoyar una noble causa, pues también las necesidades son mucha entre la población de escasos recursos y vulnerable en los más diversos aspectos, que las organizaciones de la sociedad civil han tomado como su misión para hacer una comunidad mejor, que en otros países, sus gobiernos se encargan. Se los dejamos de tarea.