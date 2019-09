Algodoneros piden las perlas de la virgen en solicitud de comodato de estadio: Aurelia Leal

Quieren el inmueble por 15 años y que el Ayuntamiento les pague agua y luz, y que además no les cobra impuestos, algo que no permitirán adelanta la alcaldesa de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El empresario que adquirió la franquicia de los Algodoneros de Guasave que participarán en la Liga Mexicana del Pacífico solicitó al Ayuntamiento les ceda en comodato el estadio Francisco Carranza Limón por un período de 15 años, Pero además les están pidiendo las perlas de la virgen, informó la Alcaldesa Aurelia Leal López.

La Presidenta municipal de Guasave adelantó qué no aprobaran una solicitud de esa magnitud.

“Ese proceso no va a ser comodato, nos están pidiendo un comodato de 15 años, nos están pidiendo las perlas de la virgen, yo creo que no podemos. Esta administración va a ser muy responsable con los bienes del Municipio, va a ser una concesión por el periodo que abarca nuestro trienio, no podemos dar lo que no es de nosotros”, comentó.

En la solicitud que les hace el club de beisbol les están pidiendo que el Ayuntamiento se haga cargo del pago de los servicios de agua y energía eléctrica que se generen en el inmueble deportivo, Pero además también están solicitando la condonación de impuestos.

“Piden que les paguemos la luz, el agua y que les exoneramos los permisos. Lo que vamos a hacer en este Cabildo es pasar el título de concesión nada más y los vamos a ayudar a promover, ya hemos colocado algunas butacas, no podemos financiar con recursos públicos un bien de este tipo”, subrayó.

Leal López aseveró que ya quisieran recursos para pagar los compromisos del propio Ayuntamiento, por lo tanto no pueden desviar recursos públicos, ya que de hacerlo estarían incurriendo en un delito de desvío.

La Presidenta Municipal aclaró también que al Municipio no ha llegado ninguna solicitud de cambio de nombre del estadio de beisbol, esto ante la información que circuló en un medio especializado en el rey de los deportes y que se viralizó en redes sociales

“No hay cambio y tampoco lo permitiríamos, no podemos cambiar nada nosotros, no somos quién para venir a cambiar lo que en su momento la ciudadanía y este amigo (Francisco Carranza Limón) hizo por Guasave”, dijo.

Según una publicación, el club de los Algodoneros de Guasave planeaba cambiar el nombre del estadio de béisbol de Francisco Carranza limón a Alfredo Harp Helú, como agradecimiento al empresario que está invirtiendo 65 millones de pesos en la remodelación del inmueble.

El propio Harp Helú desmintió a través de Twitter esa propuesta, que además debe ser aprobada por el Cabildo guasavense.