Alistan albergues en Sinaloa municipio

Manuel Bojórquez Pérez, director de Protección Civil, aclara que no han tenido afectaciones por las lluvias; sueltan 31 metros cúbicos por segundo en la derivadora del río Sinaloa, lo que no representa riesgo a las poblaciones ubicadas aguas abajo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ante la persistencia de las lluvias y el pronóstico de que éstas seguirán durante las próximas horas y el viernes, la dirección de Protección Civil del municipio de Sinaloa tiene listos los albergues para resguardar personas en caso de necesitarse.

Manuel Bojórquez Pérez, director de PC, detalló que son cinco refugios temporales los que ya tienen listos para recibir a las familias de las comunidades que puedan presentar daños por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical "Ivo".

Los albergues son las dos escuelas primarias de Sinaloa de Leyva, el DIF municipal, la techumbre del malecón y la casa ejidal de Maquipo.

El funcionario aclaró que hasta el momento no se han presentado afectaciones, fuera de zonas de encharcamientos en algunas partes.

“Hasta ahorita no ha habido afectaciones, está la Colonia 6 de Mayo nomás que se inunda año con año, pero no ha pasado a mayores, estamos checando; las calles están llenas de agua pero no se ha metido a las casas”, manifestó.

Bojórquez Pérez informó que el arroyo Bacubirito ha subido su nivel, pero no es nada que se pueda salir de control.

De cualquier manera, como medida preventiva, la Comisión Nacional del Agua empezó el desfogue de 31 metros cúbicos por segundo de agua de la presa derivadora, cifra que tampoco es para causar alarma en las comunidades que se ubican aguas abajo en el río Sinaloa, entre ellas la ciudad de Guasave, expuso.

“Le están soltando al dique porque estamos esperando el agua del arroyo, son 31 metros cúbicos, es poco, todavía 100 metros cúbicos no pasa nada, arriba de 200 tendría que andar para poder que afectara”, aclaró.

El director de Protección Civil del municipio de Sinaloa manifestó que seguirán en guardia ante el pronóstico de que las lluvias continuarán durante las próximas horas y el día de mañana viernes, para auxiliar a las personas que puedan requerirlo.

Exhortó a la población a hacer caso a los avisos de las autoridades y sobre todo no intentar cruzar arroyos que estén crecidos, porque eso podría derivar en una tragedia.

Detalló que el reporte que tienen de Conagua es que han caído 32 milímetros de lluvia en Sinaloa de Leyva.